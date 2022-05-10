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寶格麗經典靈蛇也很環保！最新Serpenti Viper再進化

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金戒指，約62,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金戒指，約62,800元。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）最富盛名的Serpenti靈蛇系列珠寶腕表，自1940年代問世以來，已然成為品牌最經典的標誌性符碼，每年皆以持續蛻變的魅惑身姿展現其無窮的變化潛能，從最起初的Tubogas版本，隨著每個時代配戴珠寶習慣進化，慢慢演變成如今摩登簡約、易於日常混搭的Serpenti Viper版本。

2022年最新款式，享譽盛名的Serpenti Viper珠寶系列褪下華麗的裝飾點綴，展露最為真實的原創美學。簡約經典的Serpenti Viper手環和戒指系列共推出6種全新款式，分別以珍貴的黃K金、玫瑰金和白K金鑄造前衛的幾何金屬結構。同時這也是首度Serpenti Viper系列隨附證書，以證明其材料完全採用道德金屬：自2022年1月起，所有寶格麗珠寶皆已正式採用全程可溯源且受認證的金屬，樹立起品牌致力提倡奢華產業永續發展的獨特里程碑。

除了日常配戴款的純金質極簡新作，不斷蛻變的Serpenti也推出洗鍊耀眼的玫瑰金密鑲鑽石項鍊，以及雙圈款的白K金密鑲鑽石手鐲，結合簡約美感和雋永鑽石的優雅氣質，散發性感吸引力。搭配性極高的玫瑰金質手鐲，亦提供蛇首、蛇尾局部鑲鑽的版本，為日常配搭增添優雅貴氣。

Serpenti Viper系列白K金手環，約19萬元。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列白K金手環，約19萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI品牌代言人Zendaya演繹2022 Serpenti Viper珠寶系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI品牌代言人Zendaya演繹2022 Serpenti Viper珠寶系列。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Viper系列手環，約18萬900元起。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Viper系列手環，約18萬900元起。圖／寶格麗提供
BVLGARI品牌代言人Zendaya演繹2022 Serpenti Viper珠寶系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI品牌代言人Zendaya演繹2022 Serpenti Viper珠寶系列。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石項鍊，約125萬6,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石項鍊，約125萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金雙圈鑽石手環，依尺寸約168萬6,000元起。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金雙圈鑽石手環，依尺寸約168萬6,000元起。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石手環，約28萬3,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石手環，約28萬3,700元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金戒指，62,800元；BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環，18萬900元起。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金戒指，62,800元；BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環，18萬900元起。圖／寶格麗提供

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