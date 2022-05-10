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寶格麗經典靈蛇也很環保！最新Serpenti Viper再進化
寶格麗（BVLGARI）最富盛名的Serpenti靈蛇系列珠寶腕表，自1940年代問世以來，已然成為品牌最經典的標誌性符碼，每年皆以持續蛻變的魅惑身姿展現其無窮的變化潛能，從最起初的Tubogas版本，隨著每個時代配戴珠寶習慣進化，慢慢演變成如今摩登簡約、易於日常混搭的Serpenti Viper版本。
2022年最新款式，享譽盛名的Serpenti Viper珠寶系列褪下華麗的裝飾點綴，展露最為真實的原創美學。簡約經典的Serpenti Viper手環和戒指系列共推出6種全新款式，分別以珍貴的黃K金、玫瑰金和白K金鑄造前衛的幾何金屬結構。同時這也是首度Serpenti Viper系列隨附證書，以證明其材料完全採用道德金屬：自2022年1月起，所有寶格麗珠寶皆已正式採用全程可溯源且受認證的金屬，樹立起品牌致力提倡奢華產業永續發展的獨特里程碑。
除了日常配戴款的純金質極簡新作，不斷蛻變的Serpenti也推出洗鍊耀眼的玫瑰金密鑲鑽石項鍊，以及雙圈款的白K金密鑲鑽石手鐲，結合簡約美感和雋永鑽石的優雅氣質，散發性感吸引力。搭配性極高的玫瑰金質手鐲，亦提供蛇首、蛇尾局部鑲鑽的版本，為日常配搭增添優雅貴氣。
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