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鮑魚、和牛入星粽！台北文華東方端午粽禮、限量300組
台北文華東方酒店應景推出限量「雅閣端午粽禮」，由米其林一星中餐廳「雅閣」主廚張國邦設計，內含鮑魚裹蒸粽、澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽各1，加贈雅閣招牌X.O.醬，限量300組，每組售價2,680元，即起接受預訂，取貨日期為5月24日至6月2日。
料豐味美的鮑魚裹蒸粽，嚴選澳洲六頭鮮鮑，作法遵循傳統廣式裹蒸粽，包入北海道瑤柱、雅閣經典秘製燒鵝、中蝦蝦乾、五花腩肉、瘦肉、花菇、鹹蛋黃、綠豆仁、蓮子等10款頂級食材，製作過程繁複費時，醃漬五花腩肉、烤製燒鴨、浸泡長糯米等工序就需逾2天時間。綁製好的粽子放入水鍋煮滾，接著再轉中小火續煮7小時，讓所有山珍海味的鮮美精華與軟糯香黏的糯米飯完美結合，耗時費工。
紮實飽滿的澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽，選用口感柔軟滑嫩的澳洲和牛菲力，煎出牛肉的香氣後，改以小火慢燉2小時，再搭配炒香的頂級羊肚菌菇，連同北海道瑤柱與糯米飯包入粽葉中蒸熟，口感層次豐富，滋味鮮美。
此外，雅閣最受饕客歡迎的手工X.O.醬，以精選優質干貝、蝦米以及金華火腿，加入台灣在地有機辛香料熬製而成，滋味香辣鹹鮮，推薦佐餐或烹調米飯、蘿蔔糕時享用，品嘗裹蒸粽時搭配也可增添風味。
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