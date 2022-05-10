聽新聞
test
0:00 / 0:00
味噌拉麵、韓式烤肉、植物肉變身端午粽 新東陽玩創意
端午節將屆，各家創意肉粽齊出籠。新東陽今年從養生與永續的概念出發，推出「松露微藻植物粽」，將植物肉粽升等至「寶石等級」。另外，為一解出國的想念，也有兩款異國粽，分別為「韓式烤肉粽」、「味噌拉麵風味粽」，將日、韓美食裹進粽子裡。
全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，向來重視環保及環境永續議題，去年推出兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮，「微藻植物肉」是在無汙染、精密的發酵槽設備製成，以專業的方式萃取出微藻蛋白中必須胺基酸，是優質蛋白質來源之一，也是未來植物肉的新星。
今年延續這款兼顧環保的概念，再添加頂級食材「松露」，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技「微藻植物肉」融入糯米中。打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣，以及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，口感與風味有多種層次。
此外，新東陽今年也推出兩款異國風味特色粽。日式的「味噌拉麵風味粽」，將味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底─玉米、海帶、竹筍，就像是吃日式拉麵時最後將米飯加入湯底一起吃的口感！「韓式烤肉粽」則加入韓式烤肉及泡菜，用生菜包裹肉粽一起吃，也創新肉粽吃法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言