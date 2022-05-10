快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

味噌拉麵、韓式烤肉、植物肉變身端午粽 新東陽玩創意

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「味噌拉麵風味粽」味噌香氣濃郁，口味豐富。圖／新東陽提供
「味噌拉麵風味粽」味噌香氣濃郁，口味豐富。圖／新東陽提供

端午節將屆，各家創意肉粽齊出籠。新東陽今年從養生與永續的概念出發，推出「松露微藻植物粽」，將植物肉粽升等至「寶石等級」。另外，為一解出國的想念，也有兩款異國粽，分別為「韓式烤肉粽」、「味噌拉麵風味粽」，將日、韓美食裹進粽子裡。

全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，向來重視環保及環境永續議題，去年推出兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮，「微藻植物肉」是在無汙染、精密的發酵槽設備製成，以專業的方式萃取出微藻蛋白中必須胺基酸，是優質蛋白質來源之一，也是未來植物肉的新星。

今年延續這款兼顧環保的概念，再添加頂級食材「松露」，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技「微藻植物肉」融入糯米中。打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣，以及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，口感與風味有多種層次。

此外，新東陽今年也推出兩款異國風味特色粽。日式的「味噌拉麵風味粽」，將味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底─玉米、海帶、竹筍，就像是吃日式拉麵時最後將米飯加入湯底一起吃的口感！「韓式烤肉粽」則加入韓式烤肉及泡菜，用生菜包裹肉粽一起吃，也創新肉粽吃法。

「韓式烤肉粽」以烤肉配上解膩泡菜，讓人停不下口。圖／新東陽提供
「韓式烤肉粽」以烤肉配上解膩泡菜，讓人停不下口。圖／新東陽提供
新東陽獨家技術「微藻植物肉」搭配頂級松露，讓今年肉粽寓意非凡。圖／新東陽提供
新東陽獨家技術「微藻植物肉」搭配頂級松露，讓今年肉粽寓意非凡。圖／新東陽提供

拉麵 烤肉

延伸閱讀

植物肉入粽！新東陽「松露微藻粽」享樂活新食尚　日韓風味粽神還原經典滋味

台式拉麵一碗50元！他首次嘗試「還不錯」 網見用料喊：太扯

蘇媽媽跟中村先生在這裡約會！華燈粉必打卡的「新東陽迪化100」

套餐免百元！摩斯漢堡「蔬食堡」生菜夾植物肉健康環保　夢幻粉嫩「紅心芭樂蒟蒻飲」35元開喝

相關新聞

收藏的不只是玩具 台灣首個絕版童玩「尪仔標」NFT

你有這個童年記憶嗎?一張張小小圓圓、直徑只有幾公分的小紙牌，上頭繪製著當時最流行的偶像明星或是卡通人物，尪仔標（ang-á-phiau）是台灣經典童玩之一， 尪仔標是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影啊。

和洋相融設計風格 東急凱彼德大飯店

來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，正可以充分滿足旅人身心靈的全方位休憩。

漫舞公主風宅邸 美式輕奢華合併現代俐落

業主一開始就指定想要美式奢華風，並已備有部分家具，希望設計師將其融入新家環境。

中獎率100%！住六福萬怡秀黃卡抽「台北曼谷雙人機票」

台北六福萬怡酒店推出新一波「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，即日起至5月31日，透過飯店官網或電話預訂入住任一...

Booking.com常客獎勵計畫 3級會員獨享指定住宿八折起

旅遊好康再升級。全球數位旅遊平台 Booking.com 在「Genius 常客獎勵計畫」加入更高級別的第 3 級，為包...

限時10天誠品南西「22間夢幻甜點店」大集合

誠品生活南西年度甜點盛事「2022 Melting Manifesto夢幻甜點店」將於5月13日至5月22日登場，限時1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。