味噌拉麵、韓式烤肉、植物肉變身端午粽 新東陽玩創意

端午節將屆，各家創意肉粽齊出籠。新東陽今年從養生與永續的概念出發，推出「松露微藻植物粽」，將植物肉粽升等至「寶石等級」。另外，為一解出國的想念，也有兩款異國粽，分別為「韓式烤肉粽」、「味噌拉麵風味粽」，將日、韓美食裹進粽子裡。

全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，向來重視環保及環境永續議題，去年推出兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮，「微藻植物肉」是在無汙染、精密的發酵槽設備製成，以專業的方式萃取出微藻蛋白中必須胺基酸，是優質蛋白質來源之一，也是未來植物肉的新星。

今年延續這款兼顧環保的概念，再添加頂級食材「松露」，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技「微藻植物肉」融入糯米中。打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣，以及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，口感與風味有多種層次。