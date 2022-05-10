疫情下搶自煮商機 7-ELEVEN打造居家餐桌小確幸

近期民眾因疫情而減少外出用餐，自煮商機再起，統一超7-ELEVEN門市冷凍相關類別業績較疫情升溫前成長2成以上，即日起更以「個人化餐點」、「小家庭規格配菜」、「療癒系甜點」三大策略滿足多元客群需求。

統一超也說，7-ELEVEN端午預購首波在團購美食、零嘴小吃帶動下，業績已較去年成長超過一成，隨著端午預購進入最後倒數，今年主打「盡情FUN粽，醬美味」，推出多款受民眾青睞的傳統粽組搭配各式吃粽必備的特色沾醬，讓民眾端午「宅」家FUN粽。

統一超指出，疫情帶動宅食商機，離家最近的7-ELEVEN成為民眾就近採購物資補給站，據內部銷售觀察，可長期保存的冷凍調理食品，滿足快速備餐需求、退冰後簡單覆熱即可食用，成為民眾疫情期間重點儲備餐食，也帶動門市冷凍相關類別業績較疫情升溫前成長2成以上。

看準居家自煮、宅食商機，統一超也說，7-ELEVEN即日起擴充冷凍商品結構，以「個人化餐點」、「小家庭規格配菜」、「療癒系甜點」三大策略滿足多元客群需求，同時引進多款知名人氣店家冷凍小點，讓消費者宅家期間就近備貨、隨時打開冰箱就能品嚐小確幸。

隨著冷凍商品業績暢旺，7-ELEVEN已超過3500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，由深獲市場喜愛、品項數超過40款的冷凍即食商品「御料小館」系列領軍，陸續祭出各類型「個人化餐點」，即日起首度開賣兩款「主食型冷凍便當」，方便長期保存、加熱即食，輕鬆解決居家備餐的困擾，另還有炒飯、米糕、炒炊粉、小尺寸的Pizza等多種選擇。

統一超表示，7-ELEVEN端午預購首波於3月底起跑，首波在團購美食、零嘴小吃帶動下，業績已較去年成長超過一成，距離端午節不到三周，預期粽子預購需求將大幅提升，看準民眾偏愛傳統粽口味，今年攜手星級飯店、米其林餐盤推薦、地方排隊名店推出近20款粽組。