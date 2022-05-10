冰與火的交融 10大雙北提供哈根達斯吃到飽的連鎖餐廳

就愛吃哈根達斯！

找朋友吃大餐的時候大家都會選擇什麼餐廳？是燒烤還是火鍋呢？除了這些能夠療癒身心靈的美食外，更需要在結尾配上甜點才是完美啊！

說到甜點大家一定都會想到冰淇淋屆的愛馬仕——哈根達斯，從前總是捨不得買，現在不少連鎖餐廳都會提供哈根達斯無限供應，簡直能夠為一頓大餐畫上一個最完美的Ending！無論什麼時候有甜點的療癒才是最幸福的事情啊！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了雙北提供Haagen-Dazs吃到飽的連鎖餐廳，一起來收藏起來吧！

image source：fb/Häagen-Dazs

10 戰醬燒肉

在雙北市已經有七家分店的戰醬燒肉，是許多學生與上班族的小確幸，不但價位選擇多元，食材也非常新鮮，還有不少前往光顧過的網友都表示服務很好，下次一定會再次回訪。

他們家的燒肉吃到飽總共有：$499、$659、$899與$1499四種價位，從親民的$499到頂級的$1499都能供大家選擇，而最吸引的就是只要用餐就可以哈根達斯吃到飽，絕對能夠為大家在品嚐燒肉之後再配上哈根達斯，完美的畫上一個句點。

雙城店：台北市中山區雙城街17巷13-3號

營業時間：12:00-00:00 ，22:00最後收客

電話：02-25855209

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9 瓦崎燒烤火鍋

位於西門町與公館兩大商圈的瓦崎燒烤火鍋，是不少學校謝師宴的必選餐廳之一，提供5種不同口味湯底的火鍋與燒烤供大家選擇，小朋友才做選擇，身為成年人的我們當然是全都要啦！

店內提供$599/ $669/ $769/ $1069 四種吃到飽模式，並採單點吃到飽的方式，現點現切，讓客人能夠吃到最新鮮的味道，除此之外在冰淇淋的部分更是提供兩大霸主哈根達斯與Cold Stone吃到飽，簡直是一次滿足大家所有的願望。網友還曾表示「湯頭很好，食材新鮮再加上座位寬敞舒適。員工服務親切，用餐過程感到非常滿意！」

西門店：108台北市萬華區成都路17號2樓



營業時間：11:30-23:00

電話：02-2383-0333

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8 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

在Google評論上有著4.3顆星的滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋是許多老饕必去的火鍋店之一，店內有招牌麻辣鍋、日式牛奶味噌鍋、北海道昆布鍋、私房養生鍋一品酸菜鍋、濃情番紅鍋六種口味供大家選擇，讓不吃辣的人也可以享受到他們的美味。價位則分為平日午餐（不提供牛小排）$699、晚餐／例假日全天$779，加$188更有許多精選食材供大家品嚐。

許多老饕還分享他們會在餐前先品嚐哈根達斯開胃，店內備有八種口味，吃到飽的哈根達斯，絕對為大家解決選擇困難的困境。

松江店：台北市中山區松江路185號2F

營業時間：11:30-22:00(一～四)、11:30-22:30(五～日、例假日)

電話：02 2517 0889

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7 辛殿麻辣鍋

在台北市火鍋一級戰區分別有松江、信義、公館三家分店的辛殿麻辣鍋，是愛吃麻辣鍋的網友絕對不會錯過的店，麻辣控們還稱讚辛殿鴨血非常好吃。

辛殿的吃到飽價位分為午餐NT598與平日晚餐／假日全天NT698，不但火鍋好吃，在甜點的部分更是提供多種選擇，簡直是給大家最滿足的享受，網友更給予高評價「有莫凡彼跟哈根達斯冰淇淋兩種，還有千層蛋糕、起司蛋糕以及奶酪都很好吃。價錢部分也相當合理~ 可以吃到非常飽...！會想趕快再回訪～」

6 燒肉神保町

當你以為燒烤跟火鍋吃到飽已經很狂，沒想到燒肉神保町除了提供燒肉外，居然還有現做壽司、生魚片、各式炸物、沙拉和哈根達斯冰淇淋吃到飽！讓大家不用擔心吃不到鮭魚之餘更讓大家有多種層次的享受。

全店分為$599（平日16:00前）、$749、$899元吃到飽三種價位，以餐廳林立的信義區來說更是簡直是佛心來著。甜點部分除了有每天不同口味的霜淇淋外，更有四種口味的哈根達斯供大家選擇。網友更以「寬敞、整潔，種類蠻多的、海鮮好吃，還有哈根達斯冰淇淋」作評價，以百貨中的餐廳來說算是分數不錯。

信義店： 台北市信義區松壽路12號4樓

營業時間：11:00–23:00

電話：02 7735 2868

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5 問鼎·皇上吉祥 宮廷火鍋

在台北坐享西門與忠孝兩家分店的問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋，不但讓大家能夠享受麻辣火鍋好吃的新境界，更可以讓大家免費體驗美甲彩繪、舒壓按摩椅、龍袍與鳳袍道具免費租借與中國經典川劇變臉表演。

店內採取單點消費方式，並提供八種湯頭給大家選擇，非常多元。而甜點部分更有精選16種口味的Häagen Dazs冰淇淋供大家無限享用，讓大家一次滿足視覺與味覺的享受。連網友也表示「很喜歡問鼎的鴨血豆腐～鴨血就如同布丁般軟嫩而且完全不會有腥味，肉類不論牛肉、豬肉也都好吃！總之是我們家的愛店之一！」

忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段210號2樓

營業時間：11:30–23:00

電話：02 2731 2107

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4 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

於雙北市已經有五間分店的小蒙牛，不但湯底多元，提供蒙古養生鍋、蒙古麻辣鍋、養生骨鈣鍋、椒香麻辣鍋、孕婦鍋、素食養生鍋等六種不同口味的供大家選擇。加價$69更提供骰子牛、燜酒蝦、絲瓜蛤蜊、牛肋條、橫膈膜、醬燒豬肉等火烤餐點無限量供應，讓大家能夠有火烤兩吃兩種不同享受。

選擇豪華B套餐$699（平日午餐）$749（晚餐/假日）與海陸C套餐$849（平日午餐）$899（晚餐/假日），即可享有哈根達斯迷你杯無限量供應，不但能夠防疫衛生，還能吃到爽，因此成為麻辣控的愛店之一。

西門店：台北市萬華區中華路1段152號3樓

營業時間：11:30–21:00

電話：(02)2331-8968

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3 嚮辣 和牛麻辣鍋

今年王品集團旗下推出全新和牛麻辣鍋品牌——嚮辣，提供就是嚮涮肉$698、和牛無限嚮$798、海陸頂級嚮$898三種吃到飽價位，並有蒜香老母雞湯、養顏番茄鍋、蕈菇蔬菜湯、嚮辣有骨氣麻辣湯、粵式胡椒豬肚雞湯五種湯底供大家選擇，不用千元就能吃到上等的和牛，非常吸引人。

在冰品部分，嚮辣提供哈根達斯與Cold Stone無限享用，讓不少王品粉絲們紛紛去朝聖，更表示「王品集團三種價位的吃到飽，食材湯頭種類選擇蠻多的，依舊維持王品的顧客服務至上風格」。

松江店：台北市中山區松江路131-1號

營業時間：11:30–00:00

電話：02 2515 1658

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image source: 嚮辣

2 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

馬辣不只是觀光客最愛，更是許多台灣人的愛店，光是台北就有七家分店，遍佈每一個商圈，總有一間在附近，非常便利。價格方面分為午餐$658、$758兩種價位，晚餐及假日則分為$758、$858兩種價位，提供蔬菜精力鍋、東北酸菜鍋、宮廷花雕雞、ト卜蜆雞腿鍋、馬辣麻辣鍋、膠原蛋白鍋、起司牛奶鍋等七種湯底。

至於冰品的部分除了有瑞士冰品巨擘MovenPick2大冰庫滿滿熱門招牌口味，共8種任你吃，還有4大冰車共16口味的哈根達斯，絕對讓你吃到爽再離開，連網友都說「冰品之多，簡直可與超商的冰櫃比拼了」。

西門店：台北市萬華區西寧南路157號2f

營業時間：11:30–22:00

電話：02 2314 6528

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1 海底撈火鍋

在雙北坐擁四間分店的海底撈，不僅是大家的火鍋好夥伴，更是加班好夥伴，因為營業時間的關係，讓許多加班族都可以在下班吃上一頓好料，慰勞一整天的辛勞。最近推出的素食燕麥奶鍋更是非常受歡迎，讓不少燕麥奶粉絲紛紛朝聖，去過的人都表示就算要排隊也非常值得啊！

不只服務親切，連等待的時間也不讓大家無聊，因此在還沒進場用餐就能享有免費美甲服務、按摩椅、兒童遊戲區、哈根達斯冰淇淋、飲料、水果等，完全擄獲許多網友們的心。

慶城店：台北市松山區慶城街1號3F

營業時間：週日到週四11:00–03:00；週五到週六11:00–04:00

電話：02 2719 3155

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月04日至2022年05月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北哈根達斯吃到飽連鎖餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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