吃得到花膠、干貝、鮑魚！「御華生」南北貨化身養生粥

在台北迪化街已有20年歷史的「御華生」，致力推動日常生活養生，並且在迪化街打造將粥糜結合南北貨的體驗空間「埕米峰」，為民眾生活帶來樂活與美食享受。此次御華生與埕米峰將南北貨華麗轉身，推出5款方便民眾在家食用的「養生粥糜系列」，5月20日前還可享禮盒優惠價。

「御華生」創辦人徐偉峰以販售南北貨起家，因為鍾情於台灣年味精神，致力研究「粥糜古法」與「頂級南北貨」的最佳配方，並且提倡在日常中隨時補充、養生的概念。同時品牌特別於迪化街打造「埕米峰」藝文空間，提供民眾一處可以品嚐粥糜、購買乾貨的城市秘境，並且傳達品牌精神。

此次御華生所推出的5款特色養生粥糜即時包，粥米是透過慢燉、浸泡、煨煮等獨門3段熬煮手法製作，最後再加入經典乾貨食材燉熬而成，只要微波或是隔水加熱，就能輕鬆上桌。共計有鮑魚、干貝、龍膽石斑、花膠、雞肉等5款口味。其中「粥糜干貝」使用了北海道一級干貝入饌，帶來甘醇鮮美的風味；「粥糜花膠」則是添加滑嫩的花膠，富含膠原蛋白，適合女性消費者，單包售價180～230元。

除了粥糜之外，埕米峰亦提供有野生蜂蜜、蜂蜜檸檬氣泡飲、燕窩美顏飲與多種嚴選乾貨。其中由海陸燕窩搭配紅棗、冰糖、福圓而成的「燕窩美顏飲」，適合品嚐粥糜後品嚐，帶來清新尾韻。至於「厚片金燻條」則是將阿根廷深海魷魚經醃製烘烤製成，每包250元。