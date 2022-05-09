再破世界紀錄？徠卡0系列原型機領銜第40屆徠茲拍賣
經典和中古相機及攝影器材拍賣行徠茲相機拍賣會（Leitz Auction）今年慶祝成立20周年，即將於6月11日假威茲勒徠卡總部的徠茲公園舉辦的第40屆的現場相機拍賣，並將同步於網路直播競標。此次拍賣推出諸多珍稀藏品以及相機史上的優秀珍品，拍賣焦點之一是生產於1923年的徠卡0系列原型機，序號105。本次拍賣所得的部分收益不僅將捐贈給奧地利的慈善機構，還將首度捐贈給德國的慈善機構，其中上拍的一套獨特的相機套裝是專為慈善拍賣特別定製的拍賣品。
1923年生產的徠卡0系列原型機曾在2018年拍賣會以240萬歐元的價格締造相機拍賣的世界拍賣紀錄。0系列原型機是19世紀20年代中期，在徠茲相機（縮寫為徠卡）使35毫米規格成為攝影新標準之前，所生產的少量系列，0系列相機共約生產了約20台，據估計如今約有十幾台仍存於世，對於熱衷於相機史上珍稀藏品的收藏家而言無疑是夢幻逸品。
序號105的0系列原型機不僅型號稀有而且來歷顯赫。它的前機主是發明35毫米攝影機的奧斯卡巴納兊（Oskar Barnack），他的名字也被印刻在該相機的取景器上。巴納兊曾使用這台相機從日常生活中捕捉拍攝主題，汲取技術靈感，以便應用於其後續型號的進一步研發。序號105的0系列原型機將以100萬歐元起拍，估價約200萬歐元起。
處此之外，為慶祝徠茲相機拍賣會20周年紀念特別推出的慈善拍賣相機套裝，是徠卡相機公司與徠茲相機拍賣會合作的特別產品，內容包含一台徠卡MP底片相機，序號5630769，配備徠卡Elmar-M1:2.8/50鏡頭，序號 3739015。該相機的外飾金屬部件電鍍了一層真金，相機頂蓋取消了傳統鐫刻：相機的序號印刻於過片器的下側。搭配訂製的黑色徠卡Elmar-M1:2.8/50鏡頭，於威茲勒的徠卡相機公司直接進行改版。不同於常規的白色鐫刻，這款鏡頭採用金色鐫刻，與機身顏色相得益彰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言