快訊

「最正情婦」躲藏國外竟意外懷孕 傳普亭重病期間大動肝火

總統府再爆疫情 今新增14人確診

優霸盃／周天成、麟洋配攜手 中華男團提前晉8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「社內相親」金世正遊巴黎私服穿搭起底！百搭包是這牌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
金世正遊巴黎揹BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。圖／摘自IG @clean_0828
金世正遊巴黎揹BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。圖／摘自IG @clean_0828

由安孝燮、金世正主演的人氣韓劇「社內相親」盤踞多周Netflix全球非英語節目榜首，飾演女主角「夏莉」的金世正更因為招牌笑眼與陽光形象圈粉無數，成為新一代超人氣女神。近期在巴黎旅行的她，於社群平台分享觀光打卡照，舒適又有型的私服穿搭帶動話題。她造訪巴黎奧賽博物館時，以藍色短版西裝搭配義大利品牌寶格麗（BVLGARI）最新的Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，而參訪凱旋門時，金世正的BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包與黑色短靴、漁夫帽展現中性休閒氣息。而與世界遺產聖米歇爾山合照的金世正，又換上黑色外套和可愛的報童帽，演繹甜美活潑的穿搭風格。

寶格麗Serpenti的珠寶盒包，立體方正的造型和頂蓋，呼應寶格麗向來善於雕琢的多面寶石，盒子底部有秘密收納層，方便保管最貴重的珠寶，備有象牙蛋白石色、暮光藍寶石色或黑色小牛皮，以及淺金色或是尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮供選擇。而另一款經典的Serpenti Forever Maxi Chain包，則採用柔軟滑順的Nappa小羊皮，搭配造型感十足的雨鍊帶提把，乾淨俐落的基本線條與同色系的彩色寶石，精緻融合了前衛魅力與優雅細緻。

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包，約89,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包，約89,700元。圖／寶格麗提供
金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包造訪凱旋門，展現中性休閒風格。圖／摘自IG @clean_0828
金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包造訪凱旋門，展現中性休閒風格。圖／摘自IG @clean_0828
金世正遊巴黎揹BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。圖／摘自IG @clean_0828
金世正遊巴黎揹BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。圖／摘自IG @clean_0828
金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包參訪聖米歇爾山。圖／摘自IG @clean_0828
金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包參訪聖米歇爾山。圖／摘自IG @clean_0828
BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，約85,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，約85,200元。圖／寶格麗提供

珠寶 巴黎 象牙

延伸閱讀

有片／金世正《社內相親》滿分售後來了！ 甜嗓清唱重現「始祖鳥CP定情曲」　瞬間墜入愛情回憶

「社內相親」金世正大露胸前春光 一彎腰秀超狂曲線

當暗戀已成往事還能當朋友嗎？《社內相親》金世正的「不失禮回答」 完全教科書等級

申夏莉轉戰編輯部！金世正《社內相親》完結秒換新髮型超逆齡　將出演日劇改編《今日的網漫》

相關新聞

收藏的不只是玩具 台灣首個絕版童玩「尪仔標」NFT

你有這個童年記憶嗎?一張張小小圓圓、直徑只有幾公分的小紙牌，上頭繪製著當時最流行的偶像明星或是卡通人物，尪仔標（ang-á-phiau）是台灣經典童玩之一， 尪仔標是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影啊。

再破世界紀錄？徠卡0系列原型機領銜第40屆徠茲拍賣

經典和中古相機及攝影器材拍賣行徠茲相機拍賣會（Leitz Auction）今年慶祝成立20周年，即將於6月11日假威茲勒...

「社內相親」金世正遊巴黎私服穿搭起底！百搭包是這牌

由安孝燮、金世正主演的人氣韓劇「社內相親」盤踞多周Netflix全球非英語節目榜首，飾演女主角「夏莉」的金世正更因為招牌...

端午禮盒首選 新竹老爺酒店推情有獨「粽」禮盒

端午節將至，今年新竹老爺酒店主打明宮粵菜廳主廚特製包含「古早味爌肉粽」、「櫻花蝦鮑魚粽」及「蓮子紫米甜粽」三款風味粽，每...

吃得到蒲燒鰻魚、麻油雞！特殊口味「端午粽」增新意

端午佳節將至，各式各樣的特色粽子也陸續登場。瓦城泰統今年集結旗下品牌，推出多款特色口味粽的組合方案，其中還包含新推出的「...

微甜又酸辣！AKAME「小米雞心辣椒」首波預購起跑

「南台灣最難訂的餐廳」AKAME主廚彭天恩（Alex）又有新作品！喜歡吃辣的彭天恩，這次端出的是微甜又酸辣的「小米雞心辣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。