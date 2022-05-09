「社內相親」金世正遊巴黎私服穿搭起底！百搭包是這牌

由安孝燮、金世正主演的人氣韓劇「社內相親」盤踞多周Netflix全球非英語節目榜首，飾演女主角「夏莉」的金世正更因為招牌笑眼與陽光形象圈粉無數，成為新一代超人氣女神。近期在巴黎旅行的她，於社群平台分享觀光打卡照，舒適又有型的私服穿搭帶動話題。她造訪巴黎奧賽博物館時，以藍色短版西裝搭配義大利品牌寶格麗（BVLGARI）最新的Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，而參訪凱旋門時，金世正的BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包與黑色短靴、漁夫帽展現中性休閒氣息。而與世界遺產聖米歇爾山合照的金世正，又換上黑色外套和可愛的報童帽，演繹甜美活潑的穿搭風格。

寶格麗Serpenti的珠寶盒包，立體方正的造型和頂蓋，呼應寶格麗向來善於雕琢的多面寶石，盒子底部有秘密收納層，方便保管最貴重的珠寶，備有象牙蛋白石色、暮光藍寶石色或黑色小牛皮，以及淺金色或是尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮供選擇。而另一款經典的Serpenti Forever Maxi Chain包，則採用柔軟滑順的Nappa小羊皮，搭配造型感十足的雨鍊帶提把，乾淨俐落的基本線條與同色系的彩色寶石，精緻融合了前衛魅力與優雅細緻。 BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包，約89,700元。圖／寶格麗提供 金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包造訪凱旋門，展現中性休閒風格。圖／摘自IG @clean_0828 金世正遊巴黎揹BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。圖／摘自IG @clean_0828 金世正揹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包參訪聖米歇爾山。圖／摘自IG @clean_0828 BVLGARI Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，約85,200元。圖／寶格麗提供