吃得到蒲燒鰻魚、麻油雞！特殊口味「端午粽」增新意

端午佳節將至，各式各樣的特色粽子也陸續登場。瓦城泰統今年集結旗下品牌，推出多款特色口味粽的組合方案，其中還包含新推出的「噴香麻油雞肉粽」。日式鰻魚店「小倉屋」則是以日式概念出發，推出異國風味濃厚的「蒲燒鰻魚粽」。至於時尚中餐廳「玖尹」，今年集結甜鹹口味的特色粽，推出禮袋組合，藉由特殊設計的保冷袋，讓佳節贈禮增添亮眼美感。

瓦城泰統集團今年集結瓦城、非常泰、1010湘、時時香等旗下7個品牌，推出端午節粽禮盒，包括有泰式蝦醬肉粽、椰香榴槤粽、芋香紫米粽，以及全新推出的「噴香麻油雞肉粽」。即日起至5月27日期間，均可於線上商城、門市或官方LINE帳號訂購，包括有4鹹2甜的「品牌跨界飄香粽」組合，每套950元；3鹹2甜的「經典飄香粽組」，每套790元，還有單一口味的「獨門美味鹹粽5入」，每套899元。6月3日前預定，再加贈「288饗樂美味券」。

延續去年的人氣，來自日本的鰻魚料理店「小倉屋」今年再度推出「蒲燒鰻魚粽」，為端午佳粽帶來不同的風味變化。「蒲燒鰻魚粽」因作工繁複，在日本也是少見的節慶食物，僅有在日本端午節時才吃得到。小倉屋所推出的「蒲燒鰻魚粽」，外型採福袋粽型，並且在粽葉上烙印有小倉屋LOGO。使用的米飯，以糯米和白米半半混合，並加入高湯和香菇水蒸煮，增添層次香氣。另外還於米飯中拌入香菇、杏鮑菇丁以及特製蒲燒醬與鰻魚細丁，再逐層鋪上蛋絲以及炙烤入味的鰻魚，入口能夠品嚐到鰻魚與菇蕈類交織而成的雅緻滋味，每組4入，售價880元，限量1,000組。