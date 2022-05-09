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賽車迷必搶 香奈兒造型小包充滿摩納哥風情！
香奈兒日前在摩納哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，將當地的文化特色、地理風情等融入設計中。其中各式造型包款、配件更是整場秀的焦點之一，從安全帽到網球拍套等等，可愛的設計令人驚喜連連！
摩納哥與F1賽車活動有很深刻的連結，其中蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包，把賽車手配戴的全罩式安全帽縮小變成晚宴包，搭配品牌經典皮穿鍊帶，可以手拎也可以肩背作為造型細節，非常討喜。賽車風格的黑白格紋，也被運用在許多服裝細節中，其中格紋髮帶特別搶眼。
另外，摩納哥也是香奈兒女士鍾愛的度假勝地，愜意的打網球、水上活動等意象，也成為這次2022/23 Cruise度假系列的創意靈感。不只推出了粉紅色調的網球套，也以黑白兩色打造了迷你的網球套造型小包，還有許多帶有度假風情的藤編元素打造而成的飾品。
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