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賽車迷必搶 香奈兒造型小包充滿摩納哥風情！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒日前在摩納哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，將當地的文化特色、地理風情等融入設計中。其中各式造型包款、配件更是整場秀的焦點之一。圖／香奈兒提供
香奈兒日前在摩納哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，將當地的文化特色、地理風情等融入設計中。其中各式造型包款、配件更是整場秀的焦點之一。圖／香奈兒提供

香奈兒日前在摩納哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，將當地的文化特色、地理風情等融入設計中。其中各式造型包款、配件更是整場秀的焦點之一，從安全帽到網球拍套等等，可愛的設計令人驚喜連連！

摩納哥與F1賽車活動有很深刻的連結，其中蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包，把賽車手配戴的全罩式安全帽縮小變成晚宴包，搭配品牌經典皮穿鍊帶，可以手拎也可以肩背作為造型細節，非常討喜。賽車風格的黑白格紋，也被運用在許多服裝細節中，其中格紋髮帶特別搶眼。

另外，摩納哥也是香奈兒女士鍾愛的度假勝地，愜意的打網球、水上活動等意象，也成為這次2022/23 Cruise度假系列的創意靈感。不只推出了粉紅色調的網球套，也以黑白兩色打造了迷你的網球套造型小包，還有許多帶有度假風情的藤編元素打造而成的飾品。

蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
帶有度假風情的藤編元素打造而成的飾品。圖／香奈兒提供
帶有度假風情的藤編元素打造而成的飾品。圖／香奈兒提供
俏皮可愛的粉紅色網球套。圖／香奈兒提供
俏皮可愛的粉紅色網球套。圖／香奈兒提供
網球套迷你造型小包。圖／香奈兒提供
網球套迷你造型小包。圖／香奈兒提供
賽車風格的黑白格紋元素也出現在許多造型中。圖／香奈兒提供
賽車風格的黑白格紋元素也出現在許多造型中。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包。圖／香奈兒提供
網球套迷你造型小包。圖／香奈兒提供
網球套迷你造型小包。圖／香奈兒提供

香奈兒 賽車手

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