賽車迷必搶 香奈兒造型小包充滿摩納哥風情！

香奈兒日前在摩納哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，將當地的文化特色、地理風情等融入設計中。其中各式造型包款、配件更是整場秀的焦點之一，從安全帽到網球拍套等等，可愛的設計令人驚喜連連！

摩納哥與F1賽車活動有很深刻的連結，其中蒙地卡羅每年都會舉辦摩納哥大獎賽，所以這次香奈兒秀上也出現了安全帽，甚至有非常有趣的安全帽硬殼小包，把賽車手配戴的全罩式安全帽縮小變成晚宴包，搭配品牌經典皮穿鍊帶，可以手拎也可以肩背作為造型細節，非常討喜。賽車風格的黑白格紋，也被運用在許多服裝細節中，其中格紋髮帶特別搶眼。