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UNIQLO跨界楊冪愛牌Marni呈現聯名款 打造必買專屬印花設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO在夏天到來之際，找來受到女星楊冪、高圓圓等人喜愛的義大利高級時尚品牌Marni合作，推出限定聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO在夏天到來之際，找來受到女星楊冪、高圓圓等人喜愛的義大利高級時尚品牌Marni合作，推出限定聯名系列。圖／UNIQLO提供

繼去年與山系時裝品牌White Mountaineering聯手之後，UNIQLO在夏天到來之際，又送了時尚迷們一份大禮。找來受到女星楊冪、高圓圓等人喜愛的義大利高級時尚品牌Marni合作，推出限定聯名系列。GU則與替COMME des Garçons創造經典愛心的波蘭插畫家首度合作，創造一系列以風格鮮明的原創圖樣所設計的全新聯名上衣。

Marni對普羅大眾來說有點陌生，但在「巷仔內」的時尚迷來說，卻是每季都想擁有的品牌之一。其招牌特色就是鮮豔的色彩運用、俐落剪裁、別出心裁的設計圖案。如同這季的UNIQLO and Marni系列，品牌設計師Francesco Risso還特別量身打造在Marni也沒有的專屬手工彩繪印花。著眼於夏日色調，將紅色與鈷色結合溫暖的卡其色、米色與橄欖綠；印花是本系列的亮點，以混合色調與單色調的方式串連。提供帶有度假感氛圍的服飾包括了襯衫、短褲、女裝打褶上衣，以及外套、T恤等款式之外，更有設計師迫不及待想擁有的家居服系列。全系列共36款，UNIQLO預計於5月20日上市，訂價390元起。

GU首度與插畫家Filip Pągowski合作，創造一系列以風格鮮明的原創圖樣所設計的全新聯名上衣。圖／GU提供
GU首度與插畫家Filip Pągowski合作，創造一系列以風格鮮明的原創圖樣所設計的全新聯名上衣。圖／GU提供

而GU則首度與插畫家Filip Pągowski合作，以原創的動、植物手繪插畫為主要設計元素，運用滿版印花、刺繡等方式呈現，打造襯衫和T恤等寬鬆舒適上衣單品。夏季到來，H&M新系列女裝以清新色彩為單品設計重點，透過飽和綠與天空藍單品為主，讓穿戴搭配可甜可鹹。多款洋裝採用寬鬆版型，簡約舒適卻不失時尚感；上衣則以短版、舒適寬鬆T恤為主，搭配當季最受歡迎的寬褲，打造修長比例，呈現愜意宜人的造型。

夏季到來，H&M新系列女裝以清新色彩為單品設計重點。圖／H&M提供
夏季到來，H&M新系列女裝以清新色彩為單品設計重點。圖／H&M提供

GU男裝寬版T恤590元。圖／GU提供
GU男裝寬版T恤590元。圖／GU提供

UNIQLO and Marni男裝系列，寬版印花開領襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Marni男裝系列，寬版印花開領襯衫990元。圖／UNIQLO提供

H&M春夏女裝系列圖案T恤499元。 圖／H&M提供
H&M春夏女裝系列圖案T恤499元。 圖／H&M提供

GU男裝寬版T恤590元。圖／GU提供
GU男裝寬版T恤590元。圖／GU提供

UNIQLO and Marni女裝系列，BLOCKTECH防風雨短大衣5,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Marni女裝系列，BLOCKTECH防風雨短大衣5,990元。圖／UNIQLO提供

H&M春夏女裝系列鈕扣式棉質洋裝799元。 圖／H&M提供
H&M春夏女裝系列鈕扣式棉質洋裝799元。 圖／H&M提供

H&M春夏女裝系列棉質外套999元。 圖／H&M提供
H&M春夏女裝系列棉質外套999元。 圖／H&M提供

UNIQLO and Marni女裝系列，垂墜風舒適寬版直筒褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Marni女裝系列，垂墜風舒適寬版直筒褲1,290元。圖／UNIQLO提供

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