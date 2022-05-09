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孫芸芸同款 Lady D-Joy包早秋系列又有全新優雅配色
許多人都對DIOR的「黛妃包」Lady Dior有著深刻印象，優雅的紋路和俏麗方正包身，多年來一直是備受歡迎的經典包款。今年春夏，DIOR以Lady Dior為靈感打造出新的Lady D-Joy系列，以「橫向視角」重新詮釋Lady Dior，也展現出更活潑年輕的風格。
最近時尚名媛孫芸芸也在IG曬出Lady D-Joy包的穿搭照，她以丹寧藍籐格紋帆布肩背款搭配同色系的細肩洋裝，整體配色和諧溫婉，又帶著清新悠閒的度假風情，一頭波浪長髮也更顯浪漫。
Lady D-Joy系列包搭配可拆卸鍊式肩帶，並另附一條可調整長度並拆卸的皮革肩帶，滿足手提、肩背或斜背需求。近日品牌也推出了早秋系列的形象照，當中也能見到Lady D-Joy。而早秋系列中也有多款新色、新材質的Lady D-Joy，像是蔚藍色款或是亮片刺繡、紮染設計款等等，都讓此系列包款呈現出更有創意的姿態及更搶眼的新面貌。
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