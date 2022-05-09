孫芸芸同款 Lady D-Joy包早秋系列又有全新優雅配色

許多人都對DIOR的「黛妃包」Lady Dior有著深刻印象，優雅的紋路和俏麗方正包身，多年來一直是備受歡迎的經典包款。今年春夏，DIOR以Lady Dior為靈感打造出新的Lady D-Joy系列，以「橫向視角」重新詮釋Lady Dior，也展現出更活潑年輕的風格。

最近時尚名媛孫芸芸也在IG曬出Lady D-Joy包的穿搭照，她以丹寧藍籐格紋帆布肩背款搭配同色系的細肩洋裝，整體配色和諧溫婉，又帶著清新悠閒的度假風情，一頭波浪長髮也更顯浪漫。