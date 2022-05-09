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禽流感鬧鵝肝荒 米其林餐廳缺料理

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

禽流感襲捲歐洲影響鵝肝生產，燒到米其林星級餐廳！歐洲禽流感導致鵝肝生產大國法國一口氣撲殺了1600萬隻家禽，鵝肝產量也大幅下降。然而，動物福利提倡者表示，鵝肝生產需強制灌食動物，有害動物福利，呼籲大眾應該全面抵制鵝肝。

禽流感導致鵝肝荒

CNN》報導，鵝肝向來是高級餐廳的盤上佳餚，但數月以來，禽流感疫情襲捲歐洲，摧毀了許多國家的家禽業，其中也包括鵝類養殖業，影響到鵝肝醬的交貨進度。米其林星級餐廳主廚隆巴德說，「我們已經減少鵝肝使用長達一個月，而這週更是連一點鵝肝料理都生不出來」。

鵝肝生產大國法國的農業部表示，歐洲禽流感疫情自2021年11月爆發以來，為了減緩疫情狀況，已經撲殺超過1600萬隻家禽，影響了法國80％的鵝肝生產商，預計今年鵝肝產量將下降近50%。

雪上加霜的是，歐洲其他主要鵝肝生產國也面臨相同的危機，導致缺口難以彌補。根據歐盟委員會最新報告指出，禽流感已肆虐「整個」歐洲，包括歐洲鵝肝聯盟成員國的西班牙、比利時與匈牙利等國。

鵝肝生產惹議

為了與禽流感疫情抗戰，各國政府盼透過「隔離」與「疫苗接種」等措施來減少疫情對家禽產業的影響。皮埃爾說，目前許多家禽業者正減少農產的家禽的數量，讓他們保持足夠的「社交距離」。此外，歐洲正在積極研發禽流感疫苗，但最早要到 2023 年才能上市。

隆巴德正在研究新菜式，以填補鵝肝短缺造成的問題，他指出，禽流感、俄烏戰爭等多重問題的夾擊，將影響許多菜色的材料，餐廳不得不因應狀況推出新菜單，2022將會是「蔬菜多一點、肉少一點」的一年。

衛報》報導，這並非鵝肝產業遭逢的第一次打擊，過去鵝肝生產靠著「強制灌食」鵝與鴨子等禽類，以獲得碩大肥美的肝臟，長期以來受到動物權利活動家的譴責，指出「鵝肝在本質上就是殘忍的」，呼籲減少食用鵝肝等有害動物福利產品。

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