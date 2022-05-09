粉絲敲破碗！精美雙人套票曝光 「吉卜力動畫大師—高畑勲展」台灣限定推出

首度移師海外、今夏最受矚目的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，在台北展出的消息公布後，於網路上引起不小討論聲量。身為吉卜力三巨頭之一的高畑勳，他的過世對日本動畫界無疑是一大傷痛，但他留下的作品及展覽，成為後世人追憶的影視瑰寶。尤其大家一致推崇的催淚神作「螢火蟲之墓」最讓粉絲期待，而歷時八年製作、花費超過50億日圓的「輝耀姬物語」，因其藝術性，也讓許多網友表示一定要仔細看它的分鏡原稿，而被稱為龍貓前作的「熊貓家族」以及經典世界名著「小天使」，也意外釣出不少擁護者。

5/11起，精美雙人套票、影展聯票 限期推出

為了感謝台日友好及粉絲們的支持，吉卜力工作室不僅選定台北為海外第一站，更攜手台灣主辦單位，特別於udn售票網、Pinkoi限期推出精美雙人套票，以最受台灣粉絲喜愛的四部動畫「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」、「平成貍合戰」與「小天使」經典畫面為票面，設計出含票夾的精美包裝，四款一字排開極具收藏價值，全世界僅有一次珍藏機會，錯過不再！

展覽特別限期推出精美雙人套票，極具收藏價值。「平成貍合戰」與「小天使」雙人套票於pinkoi獨家販售。圖／聯合數位文創提供

不只如此，為了紀念高畑勲導演留下如此之珍貴的禮物給我們，除了「吉卜力動畫大師—高畑勲展」6/18開展外，緊接著甲上娛樂也將於7月在威秀影城上映「高畑勲影展」，展覽與影展攜手同行，於ibon限期推出含有展覽與影展的套票，粉絲們可以先去高畑勲展細細品味充滿吉卜力血淚的真跡手稿、創作起源、故事靈感後，再去大螢幕感受最終完成動畫，一氣呵成的感動，把對高畑勲導演的敬意推向最高潮！

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」是由東京國立近代美術館和吉卜力工作室共同策劃，展件高達2,000件，自2019年開始於日本巡迴展出，完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響力及與吉卜力工作室密不可分的關係；從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿及影像，逐一透析大師的內心，了解他對作品的執著與堅持，讓日本的動畫樣貌進化並發揮影響力，一覽這位天才導演留給我們最後的禮物。

吉卜力動畫大師─高畑勲展購票攻略。圖／聯合數位文創提供

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」展覽資訊

▍展覽日期：2022/6/18(六)- 2022/9/25(日)

▍展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳(臺北市南港區市民大道8段99號)

▍營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

▍官方粉團： https://www.facebook.com/TakahataIsao2022

▍官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/TakahataIsao2022

▍售票資訊：

2022.04.07~05.10

早鳥單人票 $280 udn售票網 https://bit.ly/371un5v

2022.05.11~06.17

預售單人票 $299 udn售票網 https://bit.ly/3OFcF8X

雙人紀念套票(螢火蟲之墓、輝耀姬物語款) $650 udn售票網 https://bit.ly/3OFcF8X

雙人紀念套票(平成貍合戰、小天使款)$650 Pinkoi https://pinkoi.io/d7tp

單人影展聯票 $520 ibon

雙人影展聯票 $1010 ibon