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胸前深V及腰又帥又辣！緋紅女巫楚楚可憐眼神迷暈影迷

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
伊莉莎白歐森在加州的首映會上穿了Alexandre Vauthier的黑色寬褲西裝套裝。（路透）
伊莉莎白歐森在加州的首映會上穿了Alexandre Vauthier的黑色寬褲西裝套裝。（路透）

最近《奇異博士2：失控多重宇宙》正熱映中，其中飾演「緋紅女巫」汪達的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）在本集中有許多突破以往的表現，看過電影的人都對她留下深刻印象，甚至紛紛表示「她才是本集主角」，聲勢眼看已經壓過奇異博士班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）本人。

戲外，忙著宣傳的伊莉莎白歐森走到哪也都是焦點，可能是為了要呼應本集電影中的形象，她近日都以黑色系服裝作為造型首選，展現一股霸氣神秘的時尚感。像是日前在加州的首映會上，她穿了Alexandre Vauthier的黑色寬褲西裝套裝，乍看之下是帥氣的中性風格，但外套胸前深Ｖ及腰的性感程度更是超有誘惑力，配上煙燻眼妝，氣勢更強。

後來在紐約的活動中，她選擇Oscar de la Renta的黑色褲裝套裝，上身的誇張波浪荷葉邊剪裁浪漫優雅中同樣具備一絲神秘氣息，像是有魔法般，充滿戲劇氛圍。

這次在《奇異博士2：失控多重宇宙》中，汪達變身反派，在表演過程中有許多顛覆以往的形象出現，看過的影迷對伊莉莎白歐森的演出可說是讚不絕口，其中美麗又楚楚可憐的眼神更是讓人印象深刻。

伊莉莎白歐森在紐約的宣傳活動選穿Oscar de la Renta的黑色褲裝套裝。圖／摘自twitter
伊莉莎白歐森在紐約的宣傳活動選穿Oscar de la Renta的黑色褲裝套裝。圖／摘自twitter
伊莉莎白歐森在加州的首映會上穿了Alexandre Vauthier的黑色寬褲西裝套裝。圖／達志影像
伊莉莎白歐森在加州的首映會上穿了Alexandre Vauthier的黑色寬褲西裝套裝。圖／達志影像
這次在《奇異博士2：失控多重宇宙》中，緋紅女巫汪達變身反派。圖／迪士尼提供
這次在《奇異博士2：失控多重宇宙》中，緋紅女巫汪達變身反派。圖／迪士尼提供

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