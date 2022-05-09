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WOOD故事音樂盒結合置物的療癒小物 募資享早鳥優惠

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「WOOD故事音樂盒」還增加了4項功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒。圖／有你共創提供
「WOOD故事音樂盒」還增加了4項功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒。圖／有你共創提供

疫情升溫，宅在家的同時不妨來個手作DIY產品，撫慰自己吧！台灣優質木文創品牌—木頭方程式，秉持著趣味、手作與互動研發新商品，這次推出新品「WOOD故事音樂盒」，精緻有趣更結合故事場景，療癒你我的身心靈！

WOOD故事音樂盒結合手作樂趣、溫馨音樂與童趣樣式，專利結構設計組裝更容易， 雙面彩印不同風情，10種樣式自由配不同經典曲目，不論你是愛冒險的探險家、熱愛自由的旅人或是朝九晚五的上班族，都能滿足你，音樂拉繩結合款式設計，沉浸音樂的同時，不忘給你視覺上的動態趣味。

日本音樂機芯，曲調流暢動聽，而且不僅是手作音樂盒，還增加了4項功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒，擺放在辦公桌上，便利置物讓桌面不凌亂失控。

木頭方程式WOOD故事音樂盒由有.設計團隊引進，即日起在嘖嘖平台進行募資，並提供超早鳥55折優惠，加贈客製化刻字服務，詳細資訊請見官方粉絲嘖嘖頁面查詢。

台灣優質木文創品牌—木頭方程式，推出新品「WOOD故事音樂盒」。圖／有你共創提供
台灣優質木文創品牌—木頭方程式，推出新品「WOOD故事音樂盒」。圖／有你共創提供

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再獻手作感動 WOOD故事音樂盒結合置物的療癒小物

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