WOOD故事音樂盒結合置物的療癒小物 募資享早鳥優惠

疫情升溫，宅在家的同時不妨來個手作DIY產品，撫慰自己吧！台灣優質木文創品牌—木頭方程式，秉持著趣味、手作與互動研發新商品，這次推出新品「WOOD故事音樂盒」，精緻有趣更結合故事場景，療癒你我的身心靈！

WOOD故事音樂盒結合手作樂趣、溫馨音樂與童趣樣式，專利結構設計組裝更容易， 雙面彩印不同風情，10種樣式自由配不同經典曲目，不論你是愛冒險的探險家、熱愛自由的旅人或是朝九晚五的上班族，都能滿足你，音樂拉繩結合款式設計，沉浸音樂的同時，不忘給你視覺上的動態趣味。

日本音樂機芯，曲調流暢動聽，而且不僅是手作音樂盒，還增加了4項功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒，擺放在辦公桌上，便利置物讓桌面不凌亂失控。