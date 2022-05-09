WOOD故事音樂盒結合置物的療癒小物 募資享早鳥優惠
疫情升溫，宅在家的同時不妨來個手作DIY產品，撫慰自己吧！台灣優質木文創品牌—木頭方程式，秉持著趣味、手作與互動研發新商品，這次推出新品「WOOD故事音樂盒」，精緻有趣更結合故事場景，療癒你我的身心靈！
WOOD故事音樂盒結合手作樂趣、溫馨音樂與童趣樣式，專利結構設計組裝更容易， 雙面彩印不同風情，10種樣式自由配不同經典曲目，不論你是愛冒險的探險家、熱愛自由的旅人或是朝九晚五的上班族，都能滿足你，音樂拉繩結合款式設計，沉浸音樂的同時，不忘給你視覺上的動態趣味。
日本音樂機芯，曲調流暢動聽，而且不僅是手作音樂盒，還增加了4項功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒，擺放在辦公桌上，便利置物讓桌面不凌亂失控。
木頭方程式WOOD故事音樂盒由有.設計團隊引進，即日起在嘖嘖平台進行募資，並提供超早鳥55折優惠，加贈客製化刻字服務，詳細資訊請見官方粉絲或嘖嘖頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言