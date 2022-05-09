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孫芸芸就是這麼會！樓梯上慵懶擺拍曬平價包 還暗藏性感小心機

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
孫芸芸除了接受時尚雜誌專訪之外，連外出遊玩的擺拍，都能像是時尚大片，只見她斜躺於樓梯上，除了展現完美身型，更曬出最新戰利品。圖／摘自instagram
孫芸芸除了接受時尚雜誌專訪之外，連外出遊玩的擺拍，都能像是時尚大片，只見她斜躺於樓梯上，除了展現完美身型，更曬出最新戰利品。圖／摘自instagram

和女兒同框宛如姐妹的名媛孫芸芸，即便年過40歲，無論外貌與身材都依舊保養得當；時常在個人instagram曬出的美照，總會讓眾人驚嘆不已。近期，孫芸芸除了接受時尚雜誌專訪之外，連外出遊玩的擺拍，都能像是時尚大片，只見她斜躺於樓梯上，除了展現完美身型，更曬出最新戰利品。

孫芸芸先前身穿短版毛衣、襯衫配超短裙，大秀螞蟻腰，讓網友留言大誇「根本少女」、「20歲的身材」，獲得一片好評。此次，她於網紅景點，身穿黑色連身洋裝，慵懶的躺在樓梯上，並搭配Charles & Keith的黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋，Tone on Tone穿搭手法，顯露質感個人風格，舉手投足間保有俐落的時髦形象。粉絲見了照片，也直呼「根本就是藝術品」、「東西放在芸（孫芸芸）身上都太時尚了！」最特別的是，孫芸芸身上那件黑色洋裝，看似簡約，但實則在側面都做了鏤空設計，所以躺在樓梯上，恰巧展示了服裝的性感小心機。

孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram
孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram

除了孫芸芸愛用的單品之外，因應夏季到來，Charles & Keith更推出各種明亮活潑色彩的鞋履與包款，來療癒不能隨意旅行的心情。像是孫芸芸詮釋的Alma系列鞋款，除了黑色之外，更有天空藍與白色的選擇，使人猶如漫步於沙灘，展現夏日情懷。以法棍包為雛型弧線剪裁的Sonnet 拼接鍊條肩背包，搭配雙色拼接鍊條，散發出迷人優雅；Graphic雙環單肩包藉由半透明的果凍材質、具數位感的靛藍色及流線橢圓造型，呼應了 Y2K 活潑大膽的時尚。

Arnold Palmer在這季呈現Disney MICKEY MOUSE & Friends系列袋包，其中的手提包與後背包，最受到女孩們的喜愛。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer在這季呈現Disney MICKEY MOUSE & Friends系列袋包，其中的手提包與後背包，最受到女孩們的喜愛。圖／Arnold Palmer提供

而美國品牌Arnold Palmer則是在這季，呈現Disney MICKEY MOUSE & Friends系列袋包，其中的手提包與後背包，最受到女孩們的喜愛。設計重點即為「多口袋」，而且實用與裝飾性兼具，外型強調口袋的變化趣味性，顏色有經典黑、奶油白與焦糖棕三種，配以超纖皮革製成，提升質感，讓人愛不釋手。

孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram
孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram

孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram
孫芸芸以黑色連身洋裝，搭配Charles & Keith黑色Koa方釦隨身包，以及極簡輪廓的Alma 寬面夾腳高跟拖鞋。圖／摘自instagram

Charles & Keith Graphic雙環單肩包1,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Graphic雙環單肩包1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith黑色Alma寬面夾腳高跟拖鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith黑色Alma寬面夾腳高跟拖鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith米黃色Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith米黃色Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith天空藍Alma寬面夾腳高跟拖鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith天空藍Alma寬面夾腳高跟拖鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Sonnet拼接鍊條肩背包2,690元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Sonnet拼接鍊條肩背包2,690元。圖／Charles & Keith提供

網紅 孫芸芸

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