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小資福氣！設計師輕珠寶進軍婚嫁市場 千元圓K金訂製夢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

觀察到許多準新娘婚禮當日、或拍攝婚紗照時也都會選購輕珠寶為造型加分、更為人生大事留下紀念，台灣設計師輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY針對新人推出萬元以下的全新選擇。Provence Haute系列高級K金輕珠寶，以品牌的經典枝枒交織而形，精選臻至的鑽石結合18k金，除了婚禮配戴，還能日後亦能日常穿搭的結婚飾品，成為比婚鞋更值得投資的配件。

OLIVIA YAO JEWELLERY最具代表性的枝枒造型珠寶，以珠寶工藝疊加上珍珠與多彩寶石勾勒出中性細緻的枝枒。在希臘神話中新娘配戴的橄欖枝枒象徵著對於嶄新生活的美好誓言，而寶石本身豐富而不同的祝福意涵。除了珠寶規格的Provence Haute系列，專門為提供珠寶訂製服務的OLIVIA YAO JEWELLERY SALON，也為新娘提供貼心的全訂製輕珠寶服務，備有多款彩寶、裸石可依照預算、喜好，與設計師創作出最具個人風格的金工設計和珠寶細節，當作送給自己一份結婚禮物。

GAIA玫瑰金枝枒珍珠開口戒，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
GAIA玫瑰金枝枒珍珠開口戒，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARGENTEE小樹枝純銀鍍金鎖骨鍊，3,850元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARGENTEE小樹枝純銀鍍金鎖骨鍊，3,850元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
GAIA交響旋律珍珠手鍊，5,280元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
GAIA交響旋律珍珠手鍊，5,280元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LAURIER燦金枝枒珍珠手鍊，4,380元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LAURIER燦金枝枒珍珠手鍊，4,380元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出千元等級的婚禮輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

LAURIER純銀枝枒寶石耳環，5,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LAURIER純銀枝枒寶石耳環，5,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

珠寶 婚禮

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