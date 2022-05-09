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小資福氣！設計師輕珠寶進軍婚嫁市場 千元圓K金訂製夢
觀察到許多準新娘婚禮當日、或拍攝婚紗照時也都會選購輕珠寶為造型加分、更為人生大事留下紀念，台灣設計師輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY針對新人推出萬元以下的全新選擇。Provence Haute系列高級K金輕珠寶，以品牌的經典枝枒交織而形，精選臻至的鑽石結合18k金，除了婚禮配戴，還能日後亦能日常穿搭的結婚飾品，成為比婚鞋更值得投資的配件。
OLIVIA YAO JEWELLERY最具代表性的枝枒造型珠寶，以珠寶工藝疊加上珍珠與多彩寶石勾勒出中性細緻的枝枒。在希臘神話中新娘配戴的橄欖枝枒象徵著對於嶄新生活的美好誓言，而寶石本身豐富而不同的祝福意涵。除了珠寶規格的Provence Haute系列，專門為提供珠寶訂製服務的OLIVIA YAO JEWELLERY SALON，也為新娘提供貼心的全訂製輕珠寶服務，備有多款彩寶、裸石可依照預算、喜好，與設計師創作出最具個人風格的金工設計和珠寶細節，當作送給自己一份結婚禮物。
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