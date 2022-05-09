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派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

愛買量販超過500款商品買1送1、第2件5折 超萌Hello Kitty刀具組滿額加價購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
待在家時間變長，民眾生活民生物資開銷大增，愛買量販5月17日前超過500款買1送1、第2件5折。圖／愛買量販提供
待在家時間變長，民眾生活民生物資開銷大增，愛買量販5月17日前超過500款買1送1、第2件5折。圖／愛買量販提供

疫情嚴峻，不管是居家隔離、學校停課，還是自主請防疫假，待在家時間變長，當然各種生活民生物資的需求也大增。愛買量販即日起至5月17日前推出超過500款米、油、乾拌麵、咖啡豆、餅乾、洗碗精等民生物品買1送1、第2件5折，讓民眾防疫抗通膨省荷包，宅家自煮更安心。另同步限量推出萌系「Hello Kitty刀具組」，讓料理時也能擁有好心情，憑消費滿額發票即可加購。

愛買量販觀察民眾需求，鎖定自煮食材、廚房週邊、清潔、家用生活等超過500款相關商品推出買1送1、第2件5折，熱銷商品包括金農米頂級一等壽司米、主廚精選第一道冷壓橄欖油、牛頭牌乾拌麵、雀巢營養早餐脆片、台琥庫火山高原咖啡豆系列、古寶無患子蔬果碗盤洗潔液、H&K家居萬用擦拭抹布、情侶防滑家居拖鞋等都有買1送1，還有可果美義大利麵醬系列、楓康蒸籠氣炸鍋專用料理紙、小磨坊調味料系列、風倍清除菌消臭噴霧等第2件5折，讓民眾為居家防疫生活開銷省一波。

同時，愛買量販推出三麗鷗正版授權「Hello Kitty超萌刀具組」滿額加價購活動，共2款超萌圖案，絕版現貨，各限量200組。即日起至5月17日HAPPYGO會員憑當日全館消費發票滿388元，至客服中心即可以899元加購，每組內含主廚刀、萬用水果刀，好握不費力，還有附安全刀套方便收納攜帶，野餐、露營超方便。

「Hello Kitty刀具組」消費滿額即可」加價購，超萌造型自煮也有好心情。圖／愛買量販提供
「Hello Kitty刀具組」消費滿額即可」加價購，超萌造型自煮也有好心情。圖／愛買量販提供

愛買 咖啡 Hello Kitty

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