愛買量販超過500款商品買1送1、第2件5折 超萌Hello Kitty刀具組滿額加價購
疫情嚴峻，不管是居家隔離、學校停課，還是自主請防疫假，待在家時間變長，當然各種生活民生物資的需求也大增。愛買量販即日起至5月17日前推出超過500款米、油、乾拌麵、咖啡豆、餅乾、洗碗精等民生物品買1送1、第2件5折，讓民眾防疫抗通膨省荷包，宅家自煮更安心。另同步限量推出萌系「Hello Kitty刀具組」，讓料理時也能擁有好心情，憑消費滿額發票即可加購。
愛買量販觀察民眾需求，鎖定自煮食材、廚房週邊、清潔、家用生活等超過500款相關商品推出買1送1、第2件5折，熱銷商品包括金農米頂級一等壽司米、主廚精選第一道冷壓橄欖油、牛頭牌乾拌麵、雀巢營養早餐脆片、台琥庫火山高原咖啡豆系列、古寶無患子蔬果碗盤洗潔液、H&K家居萬用擦拭抹布、情侶防滑家居拖鞋等都有買1送1，還有可果美義大利麵醬系列、楓康蒸籠氣炸鍋專用料理紙、小磨坊調味料系列、風倍清除菌消臭噴霧等第2件5折，讓民眾為居家防疫生活開銷省一波。
同時，愛買量販推出三麗鷗正版授權「Hello Kitty超萌刀具組」滿額加價購活動，共2款超萌圖案，絕版現貨，各限量200組。即日起至5月17日HAPPYGO會員憑當日全館消費發票滿388元，至客服中心即可以899元加購，每組內含主廚刀、萬用水果刀，好握不費力，還有附安全刀套方便收納攜帶，野餐、露營超方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言