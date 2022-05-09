愛買量販超過500款商品買1送1、第2件5折 超萌Hello Kitty刀具組滿額加價購

疫情嚴峻，不管是居家隔離、學校停課，還是自主請防疫假，待在家時間變長，當然各種生活民生物資的需求也大增。愛買量販即日起至5月17日前推出超過500款米、油、乾拌麵、咖啡豆、餅乾、洗碗精等民生物品買1送1、第2件5折，讓民眾防疫抗通膨省荷包，宅家自煮更安心。另同步限量推出萌系「Hello Kitty刀具組」，讓料理時也能擁有好心情，憑消費滿額發票即可加購。

愛買量販觀察民眾需求，鎖定自煮食材、廚房週邊、清潔、家用生活等超過500款相關商品推出買1送1、第2件5折，熱銷商品包括金農米頂級一等壽司米、主廚精選第一道冷壓橄欖油、牛頭牌乾拌麵、雀巢營養早餐脆片、台琥庫火山高原咖啡豆系列、古寶無患子蔬果碗盤洗潔液、H&K家居萬用擦拭抹布、情侶防滑家居拖鞋等都有買1送1，還有可果美義大利麵醬系列、楓康蒸籠氣炸鍋專用料理紙、小磨坊調味料系列、風倍清除菌消臭噴霧等第2件5折，讓民眾為居家防疫生活開銷省一波。