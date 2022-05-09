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派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享派克雞排漲價的消息。圖／取自Dcard
網友分享派克雞排漲價的消息。圖／取自Dcard

雞排是台灣人最愛的美食之一，尤其偏好作為宵夜享受，然而因應物價上漲，知名雞排連鎖店派克雞排也喊漲，網友發現「派克脆皮雞排變80元」，業者則以看板致歉，網友直呼「看來等我三十歲就可以吃到兩百元的派克雞排了」。

有網友在論壇Dcard發文貼出一張照片，只見是派克雞排店門口的看板上寫著「對不起，因應人事物料平衡，實在撐不下去了，脆皮雞排價格調整為80元」。派克雞排內湖店也在臉書貼出漲價公告與新價位的菜單，並表示自4月28起調整價格。

其他網友紛紛哀嚎「物價一直漲，唯獨薪水不漲」、「以前一片65元的年代回不去了」、「不懂為什麼現在一直漲」、「好扯喔，前幾天才75，沒多久又80，下次看應該85了」、「啥都漲到吃不起，被逼到變相減肥」。

還有網友開玩笑表示「漲80還好，降到60以下我才怕，不然我體脂肪好不容易減了一些又要胖回去了」、「怎麼不漲多一點，這樣我會忍不住去買我家巷口的派克的，最好漲到150，我才能控制，好可惜喔」。

雞排 減肥 Dcard 漲價

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