氣場最強的火辣新世代超模！貝拉哈蒂德x Swarovski

由時尚達人Giovanna Engelbert領軍擔任創意總監的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），不再專為奢華的舞會增光添彩，而是透過隨意地與個人衣櫥結合進行造型搭配，成為年輕世代日常表達自我風格不可或缺的元素。Swarovski攜手超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），以她個人的時尚蛻變為靈感來源，演繹品牌全新廣告大片，透過6種不同風格的穿搭，展現新一代偶像變化多端的多面自我。

「珠寶是表達自我、展現個性的重要方式——Swarovski以華麗、摩登的設計，讚揚每個人的獨特美。」出門超模世家的貝拉哈蒂德，以打破規則約束和千篇一律的方式在時尚界闖出自己的一片天，無論是運動風格還是華麗造型，她都以過人的自信和氣場成為大眾目光的焦點。在全新形象大片中，她以運動風、甜美、酷感、寧靜藍色、科技金屬、清新透明等6種不同的主題色彩展現不同面向的自己，透過多重風格的Swarovski水晶首飾，演繹出屬於自己的日常華麗。 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「時髦綠色：酷感Bella」。圖／施華洛世奇提供 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「俏皮粉色：甜美風Bella」。圖／施華洛世奇提供 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「金屬色：陽光Bella」。圖／施華洛世奇提供 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「寧靜藍色：波西米亞風Bella」。圖／施華洛世奇提供 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「清新透明色：華麗Bella」。圖／施華洛世奇提供 Swarovski攜手Bella Hadid演繹品牌全新形象大片6種造型之一「活力黃色：運動風Bella」。圖／施華洛世奇提供