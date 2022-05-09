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亞洲最佳女主廚陳嵐舒進駐A9 gubami Social 開放訂位

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
gubami Social法式tapas餐廳洋溢令人放鬆的溫暖氛圍。圖／摘自gubami Social官方臉書。
gubami Social法式tapas餐廳洋溢令人放鬆的溫暖氛圍。圖／摘自gubami Social官方臉書。

台北人有福了！獲得2014 亞洲最佳女廚師（Asia's Best Female Chef Award）肯定的陳嵐舒（Chef Lanshu Chen）主廚，繼當代法式餐酒館小樂沐（Le Côté LM）之後，又有最新力作。這次她以gubami Social法式tapas餐廳，正式進駐台北信義新天地A9的6樓，想吃陳嵐舒的菜的台北人，終於可以不用先訂往台中的高鐵票了。

gubami Social法式tapas餐廳即日起於inline 系統將開放訂位，預定於5月12日（週四）起正式進入試營運。

由陳嵐舒掌舵的gubami Social，是一間為了千百種social的情境而存在的餐廳，秉持著開心聚會、開心喝酒、開心時光與開心用餐（Gathering、Gastronomy、Good Time、Good Energy）的「4G 精神」，希望饕客以輕鬆自在的心情，來享受由陳嵐舒一手精心策劃的「嵐舒風」當代法式tapas料理，以及精選獨立酒莊輕盈活潑的葡萄酒與獨門特調馬丁尼。

gubami Social法式tapas餐廳，正式進駐台北信義新天地A9的6樓。圖／摘自gubami Social官方臉書。
gubami Social法式tapas餐廳，正式進駐台北信義新天地A9的6樓。圖／摘自gubami Social官方臉書。

陳嵐舒 樂沐

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