亞洲最佳女主廚陳嵐舒進駐A9 gubami Social 開放訂位

台北人有福了！獲得2014 亞洲最佳女廚師（Asia's Best Female Chef Award）肯定的陳嵐舒（Chef Lanshu Chen）主廚，繼當代法式餐酒館小樂沐（Le Côté LM）之後，又有最新力作。這次她以gubami Social法式tapas餐廳，正式進駐台北信義新天地A9的6樓，想吃陳嵐舒的菜的台北人，終於可以不用先訂往台中的高鐵票了。

gubami Social法式tapas餐廳即日起於inline 系統將開放訂位，預定於5月12日（週四）起正式進入試營運。