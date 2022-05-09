巧克力和牛、白蘆筍入饌！北投麗禧推出春夏新台菜

北投自60年代起，就以「酒家菜」聞名全台，成為台菜的重要基地。北投麗禧溫泉酒店本季延續台菜精神，於「雍翠庭」中餐廳推出全新菜單料理，打造「花膠白蘆筍燉雞盅」、「樹子瓜蓉蒸龍蝦」、「櫻桃木燻澳洲和牛頰」等重新演繹的台菜料理，帶來不同的體驗。

雍翠庭中餐廳近期迎來新任主廚黃胤凱，過去擁有星級中餐廳的歷練，也曾跨足泰國料理、台菜餐廳，擁有近20年的料理經驗。本次的新菜菜單，拋去台菜樸實、平價的刻板印象，加入紫玉白蘆筍、北海道生食級干貝、澳洲巧克力和牛等元素進行變化，可享受套餐組合亦可單點。

季節性的「花膠白蘆筍燉雞盅」以甜度達8度的紫玉白蘆筍，將筍皮熬煮成湯汁，加入仿雞腿、白蘆筍段與花膠，製成中式澄清雞湯，清爽不膩，並吃得到花膠滑嫩膠質與白蘆筍的細緻清甜。「八味金蒜北海道鮮干貝」以低溫烹調方式保留生食級干貝的滋味，裹上特製八味粉後酥炸，再撒上台式蒜酥、地瓜脆片，增添口感與層次。

「樹子瓜蓉蒸龍蝦」選用整隻活龍蝦清蒸，以樹子、鹹冬瓜與鳳梨增添台式鹹香，最後淋上龍蝦湯汁，具有飽滿海味。另一道套餐主菜「櫻桃木燻澳洲和牛頰」以燜、烤、燻三重手法製成，並透過台式沙茶醬調味，還以櫻桃木屑煙燻增添成熟香氣。