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合併前最後優惠！台灣之星5G、4G單辦門號方案限時下殺

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
5月15日前台灣之星限時不限量推出5G、4G不限速上網吃到飽單辦門號優惠方案。圖／台灣之星提供
5月15日前台灣之星限時不限量推出5G、4G不限速上網吃到飽單辦門號優惠方案。圖／台灣之星提供

台灣之星自開台以來，以超高CP值資費深獲消費者認同，在兩大電信業者先後宣布「台台併」、「遠亞併」之後，許多人憂心不再有低價吃到飽可選擇、資費優惠也會逐漸縮水，台灣之星宣布推出類似過往雙11的單辦門號方案限時下殺資費，將是今年與台灣大哥大合併前的最後一檔優惠，限時不限量。除了全面開放實體通路、網路門市申辦之外，考量近期疫情升溫，另提供「專人電話聯繫申辦」服務，上活動網頁登記即會有專人協助完成申辦流程。

5月15日前至台灣之星全台實體通路、網路門市或透過專人電話申辦，新申裝或攜碼申辦5G單辦門號月租599元資費方案、綁約30個月，可享5G不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外贈送100分鐘，若網外贈送分鐘數使用完畢，網外／市話費率每分鐘2元，若以目前市面上5G不限速上網吃到飽至少月租1,399元來換算，相當於其他業者的42折；新申裝或攜碼申辦4G單辦門號月租299元資費方案、綁約30個月，即享4G不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外贈送30分鐘。申辦以上資費方案且選擇「月租費年繳」，還可直接再現賺3%現金回饋。

去年底台灣之星宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署、攜手共組5G台灣隊，現在成為台灣之星用戶，未來合併後都可享有業界最大5G黃金頻段3.5GHz（100MHz），5G涵蓋提升3倍、4G涵蓋提升1.5倍，還可享有近1,000萬用戶的網內互打通話優惠與更高密度的門市據點服務。

台灣之星也為申辦單辦門號方案的消費者提供多款單買5G手機的加購選擇，手機空機加購價最高折4,990元，包括vivo V23e 5G市價13,990元、加購價9,000元；iPhone 13 Pro 256GB市價36,400元、加購價34,000元；vivo Y76 5G市價9,990元、加購價7,300元等。

另有期間限定的門號搭手機／家電3C方案，5月31日前申辦月租599元以上資費方案、綁約30或36個月，iPhone 13系列及多款Android指定新機直接下殺。iPhone 13 256GB搭配月租1,199元資費方案、綁約36個月，送120GB免費上網流量，超量後若未使用到5G、預設享有4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外送160分鐘，手機優惠價9,990元；Samsung Galaxy A22 5G、vivo Y76 5G、OPPO A74 5G等搭配月租599元起指定資費方案，手機優惠價下殺0元。

5月15日前台灣之星推出與台灣大哥大合併前最後一檔單辦門號優惠，申辦再享5G台灣隊4大升級紅利。圖／台灣之星提供
5月15日前台灣之星推出與台灣大哥大合併前最後一檔單辦門號優惠，申辦再享5G台灣隊4大升級紅利。圖／台灣之星提供

吃到飽 256GB 雙11

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