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六角彩子、高野綾... 邦瀚斯香港春拍聚焦Kawaii Pop

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
下田光「生活在透明黑暗中的孩子#3」，估價40,000港元起。圖／邦瀚斯提供
下田光「生活在透明黑暗中的孩子#3」，估價40,000港元起。圖／邦瀚斯提供

說到日本的「卡哇伊」普普藝術（Kawaii Pop），除了將Kawaii Pop推上世界舞台的元老奈良美智與村上隆，日本新一代藝術家例如六角彩子、高野綾、下田光等，也承襲了可愛繽紛、天真夢幻、粉彩色形象的藝術風格。即將於5 月 26 日登場的香港邦瀚斯（Bonhams）「現代及當代藝術」拍賣會，就聚焦日本年輕普普藝術家作品。

被視為「新一代奈良美智」的六角彩子，是20歲才開始作畫、以徒手上色的創作技巧聞名、自學成材的才女，作品風格明亮、輕快、活潑，近年備受市場與藏家喜愛。本次上拍作焦點「彩虹與女孩」包含六角彩子所有重要的創作元素：偌大的紅髮女孩、充滿童稚的大眼睛、拍動翅膀的蝴蝶等，右方的彩虹更彷彿將色彩流溢至花田背景般。畫面色彩和細節豐富、充滿歡樂與夢幻氣氛，深具個人特色。

曾隸屬村上隆成立於2001的Kaikai Kiki藝術製作室的高野綾，是一位穿越古今、具備傳統與當代藝術風格的女藝術家，獨一無二的宇宙觀揉合江戶時期的春宮圖、狩野派的金箔濃彩屏風、克林姆的維也納式浪漫等，奇幻的世界觀在本次上拍作品「密室 —常春藤屏風」中可見一斑。2010年創作的這幅畫，傳統日本和室中，5名身穿奇裝異服的大眼少女並排站列。他們泛紅的膝蓋、手肘及肩膀，象徵著青春期的發育成長，而「超扁平」的繪畫風格更反映高野深受日本漫畫及動漫之影響。另一日本Kawaii Pop代表人物下田光的「生活在透明黑暗中的孩子#3」以下田最擅長的非現實世界人物特寫，擁抱可愛拒絕長大。

其他焦點拍品包括一件來自草間彌生於1988年創作的布上繪畫「蒙特利爾之光」。藝術家在進入80年代已經全面棄油彩而改為用壓克力在畫布上創作的手法，此作更反映出日本在當年盛極一時的潮流文化活力，網狀結構則延續她自50年代開始發展的「無限之網」的風格和精神。林壽宇創作於1970年的油畫「全灰」則是藝術家成熟時期風格作品，白色油彩一層疊一層描繪出多個排列整齊的長方形，構圖整體對稱安定，線條理性簡約，流露出包浩斯式的現代建築風格。

高野綾「密室 —常春藤屏風」，估價90萬港元起。圖／邦瀚斯提供
高野綾「密室 —常春藤屏風」，估價90萬港元起。圖／邦瀚斯提供
草間彌生「蒙特利爾之光」，估價80萬港元起。圖／邦瀚斯提供
草間彌生「蒙特利爾之光」，估價80萬港元起。圖／邦瀚斯提供
林壽宇「全灰」，估價80萬港元起。圖／邦瀚斯提供
林壽宇「全灰」，估價80萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Katherine Bernhardt「Kate Moss （Roberto Cavalli）」估價25萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Katherine Bernhardt「Kate Moss （Roberto Cavalli）」估價25萬港元起。圖／邦瀚斯提供
六角彩子「彩虹與女孩」，估價150萬港元起。圖／邦瀚斯提供
六角彩子「彩虹與女孩」，估價150萬港元起。圖／邦瀚斯提供

日本 藝術家 奈良美智

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