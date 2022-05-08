德國國民包Ucon Acrobatics登台開賣！防水機能、多彩百搭一次擁有
好看又實用的包款不嫌多，看準台灣市場的需求，代理義大利頂級旅行箱FPM的碧陞國際，再度引進了有著「德國國民包」稱號的Ucon Acrobatics來台。主打防水機能，同時兼具了多彩可搭配的時尚感，價格合宜，立即受到矚目。
成立於2001年的Ucon Acrobatics特別針對了年輕流行市場，開發出多達10餘款的簡約風格包款，而且還提供大、中、小尺寸選擇，讓不同身型的消費者，都能找到合適的設計。不僅如此，Ucon Acrobatics採取防水素材製作成包包，而且連細節處都顧及了防潑水處理，並在包包內層設計了實用隔層，讓人輕易的收納隨身物品，因此推出之後就備受歡迎。Ucon Acrobatics還打破了防水包款只有單一色彩選擇的印象，推出的撞色包款，兼具了時髦感，幾乎一上市就造成搶購。
值得一提的是，Ucon Acrobatics呼應當前的綠色時尚風潮，所有包款皆為對環境友善、可分解材質，從原料製造開始，熔化回收塑膠顆粒製成紗線，產品及包裝消除鄰苯二甲酸鹽P7、漂白劑、重金屬等毒素，所有產品皆不含動物性成分，並通過PETA認證，在追求高質量材料同時做到對人類、生態、地球永續發展的精神。Ucon Acrobatics的包款，同時兼具防水機能、時尚色彩、實用設計，以及永續環保理念，但價格依舊很親民，大型後背包不到6,000元即可擁有、小型側背包更是2,000元有找，因此受到年輕消費者的喜愛。
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