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德國國民包Ucon Acrobatics登台開賣！防水機能、多彩百搭一次擁有

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
有著「德國國民包」稱號的Ucon Acrobatics來台，主打防水機能，同時兼具了多彩可搭配的時尚感，價格親民，立即受到矚目。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
有著「德國國民包」稱號的Ucon Acrobatics來台，主打防水機能，同時兼具了多彩可搭配的時尚感，價格親民，立即受到矚目。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

好看又實用的包款不嫌多，看準台灣市場的需求，代理義大利頂級旅行箱FPM的碧陞國際，再度引進了有著「德國國民包」稱號的Ucon Acrobatics來台。主打防水機能，同時兼具了多彩可搭配的時尚感，價格合宜，立即受到矚目。

成立於2001年的Ucon Acrobatics特別針對了年輕流行市場，開發出多達10餘款的簡約風格包款，而且還提供大、中、小尺寸選擇，讓不同身型的消費者，都能找到合適的設計。不僅如此，Ucon Acrobatics採取防水素材製作成包包，而且連細節處都顧及了防潑水處理，並在包包內層設計了實用隔層，讓人輕易的收納隨身物品，因此推出之後就備受歡迎。Ucon Acrobatics還打破了防水包款只有單一色彩選擇的印象，推出的撞色包款，兼具了時髦感，幾乎一上市就造成搶購。

值得一提的是，Ucon Acrobatics呼應當前的綠色時尚風潮，所有包款皆為對環境友善、可分解材質，從原料製造開始，熔化回收塑膠顆粒製成紗線，產品及包裝消除鄰苯二甲酸鹽P7、漂白劑、重金屬等毒素，所有產品皆不含動物性成分，並通過PETA認證，在追求高質量材料同時做到對人類、生態、地球永續發展的精神。Ucon Acrobatics的包款，同時兼具防水機能、時尚色彩、實用設計，以及永續環保理念，但價格依舊很親民，大型後背包不到6,000元即可擁有、小型側背包更是2,000元有找，因此受到年輕消費者的喜愛。

Ucon Acrobatics的後背包，是品牌最歡迎的產品，同時擁有多種款式。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
Ucon Acrobatics的後背包，是品牌最歡迎的產品，同時擁有多種款式。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

部分的Ucon Acrobatics包款還兼具擴充設計。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
部分的Ucon Acrobatics包款還兼具擴充設計。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

多樣的色彩選擇是Ucon Acrobatics特色之一。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
多樣的色彩選擇是Ucon Acrobatics特色之一。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

使用防水素材、同時兼具永續精神是Ucon Acrobatics所有包款的主打特色。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
使用防水素材、同時兼具永續精神是Ucon Acrobatics所有包款的主打特色。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

Ucon Acrobatics包包，都擁有實用的隔層設計。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
Ucon Acrobatics包包，都擁有實用的隔層設計。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

百搭、萬用的Ucon Acrobatics腰包，也深受消費者喜愛。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
百搭、萬用的Ucon Acrobatics腰包，也深受消費者喜愛。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

Ucon Acrobatics也針對女性上班族，特別設計，可肩背、手提的包款。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook
Ucon Acrobatics也針對女性上班族，特別設計，可肩背、手提的包款。圖／摘自Ucon Acrobatics facebook

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