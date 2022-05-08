信義區法式高空餐廳MiraWan 快閃推出外帶商業午餐

位於信義區微風南山47樓的高空景觀法式餐廳MiraWan（Miracle of Taiwan），推出期間限定外帶商業午餐，即日起至6月30日為止，於週一至週四（特殊節慶除外）上午11點30分至下午13點供應，必須至少提前一天以電話或私訊粉絲團預訂，僅限外帶自取。

這次的法式外帶商業午餐，標榜「輕量化的價格、高品質的享受」，有香料海鮮義大利麵套餐（1480元）、雲林究好豬戰斧套餐（1680元）、炭烤美國乳牛肋眼套餐（2180元）、炭烤A4九州和牛套餐（2580元）共4款套餐可選擇。

商業午餐也提供內用（另加10％服務費），凡微風南山大樓或101大樓同仁，內用時只要提供員工識別證，每桌即致贈鄉村手工肉派乙份。

MiraWan以法國料理邏輯為核心，串接台灣精神與食材，每道餐點結合海洋與陸地元素，將法餐、台味和主廚鄭裕錞 ( Josh Cheng ) 的原創玩味融為一體，組構成高雅精緻的樣貌，風格獨樹一幟。