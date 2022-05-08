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郭雪芙背LV迷你包變粉紅魔人 夢幻漸層色超甜美！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。圖／摘自IG
郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。圖／摘自IG

最近染了一頭粉紅新髮色的郭雪芙，日前在IG秀出一組「極度粉紅」的穿搭照，呼應著甜美髮色的同時，也趁機曬新包，展現春夏的輕盈時尚感。

郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。她身上的這款包還是出自LV最新系列，穿搭品味可說是走得很前面。

LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。設計靈感源自春日朝陽活潑色調的「漸層」色彩，以辨識度相當高的Monogram真絲絹印和Damier Graphite單寧帆布印花為主要特色，Papillon、Petit Sac Plat和Onthego等代表性手袋還呈現出光亮的3D效果，更顯耀眼奪目。系列主色調以暖米白、嫩粉紅和嫣紅為主，也令人聯想起海灘的自然美景與悠閒時光。

全系列除了包款之外，還有服飾、泳裝、飾品、休閒運動鞋、眼鏡等等。其中T恤上的棕櫚樹印花和高腰工作風長褲與獵裝短褲形成鮮明對比，也注入讓人可以備感放鬆的度假風情。

郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。圖／摘自IG
郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。圖／摘自IG
郭雪芙背LV Spring in the City系列包款。圖／摘自IG
郭雪芙背LV Spring in the City系列包款。圖／摘自IG
郭雪芙背LV Spring in the City系列包款。圖／摘自IG
郭雪芙背LV Spring in the City系列包款。圖／摘自IG
LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。圖／路易威登提供
LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。圖／路易威登提供
LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。圖／路易威登提供
LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。圖／路易威登提供
Petit Sac Plat迷你包。65,000元。圖／路易威登提供
Petit Sac Plat迷你包。65,000元。圖／路易威登提供
Onthego GM提包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
Onthego GM提包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
Papillon BB肩背包，92,000元。圖／路易威登提供
Papillon BB肩背包，92,000元。圖／路易威登提供

LV

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