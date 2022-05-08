郭雪芙背LV迷你包變粉紅魔人 夢幻漸層色超甜美！

最近染了一頭粉紅新髮色的郭雪芙，日前在IG秀出一組「極度粉紅」的穿搭照，呼應著甜美髮色的同時，也趁機曬新包，展現春夏的輕盈時尚感。

郭雪芙身穿Maje的粉紅色套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的迷你肩背包，整個人「粉」成一片，俏麗可愛。她身上的這款包還是出自LV最新系列，穿搭品味可說是走得很前面。

LV今年春夏打造了Spring in the City系列，帶來滿滿加州春天的活力。設計靈感源自春日朝陽活潑色調的「漸層」色彩，以辨識度相當高的Monogram真絲絹印和Damier Graphite單寧帆布印花為主要特色，Papillon、Petit Sac Plat和Onthego等代表性手袋還呈現出光亮的3D效果，更顯耀眼奪目。系列主色調以暖米白、嫩粉紅和嫣紅為主，也令人聯想起海灘的自然美景與悠閒時光。