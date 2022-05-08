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母親節遇上疫情內用人少 花蓮飯店餐廳慘剩個位數

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市區某飯店業者透露，今年母親節桌餐賣得比預期差，自助餐更只剩個位數的用餐組數，較去年減少9成以上。圖／飯店業者提供
花蓮市區某飯店業者透露，今年母親節桌餐賣得比預期差，自助餐更只剩個位數的用餐組數，較去年減少9成以上。圖／飯店業者提供

每到母親節各大飯店、餐廳聚餐人潮多，今年花蓮遇上疫情爆發，累計確診已破6千人，內用客人大幅減少。老字號餐廳以往母親節內用桌位都訂滿，今年訂位桌數卻砍半，飯店自助餐更只剩個位數的用餐組數，較去年減少9成以上，業者認為，除了疫情影響，物價飛漲也讓更多人選擇在家自己煮。

花蓮市區某飯店業者透露，今年母親節桌餐賣得比預期差，即使推出外帶免1成服務費優惠，但實際銷售仍沒有去年好，自助餐更慘，今年用餐組數只剩個位數，相較去年近200組，約減少9成7。壽豐鄉飯店業者則說，內用人數的確減少很多，比往年少3成。

飯店業者表示，雖沒有禁止內用，但疫情升溫，民眾害怕內用可能染疫，加上有些人覺得物價上漲，為了省錢自己在家煮，且親自下廚給媽媽享用更有誠意。

知名老字號餐廳業者說，每年母親節前夕，訂位電話總是響不停，今年卻乏人問津，業績至少減了5成以上，就連外帶餐盒也很少人買。

至於百貨公司人潮也受疫情嚴峻影響，遠東百貨花蓮店指出，今年母親節人潮較往年減少1至2成，餐廳部分大多選擇外帶，不過百貨有線上購物服務，可讓民眾在家就能購買。

洪姓主婦說，兒女曾詢問母親節要不要到餐廳慶祝，擔心在外面脫口罩用餐會染疫，選擇在家自己煮一起吃個飯，未來再到外面用餐，健康最要緊。

遠東百貨花蓮店指出，今年母親節人潮較往年減少1至2成。記者王思慧／攝影
遠東百貨花蓮店指出，今年母親節人潮較往年減少1至2成。記者王思慧／攝影
母親節遠東百貨花蓮店顧客稀少，未見假日人潮。記者王思慧／攝影
母親節遠東百貨花蓮店顧客稀少，未見假日人潮。記者王思慧／攝影

母親節 疫情 花蓮

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