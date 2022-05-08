聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節遇退訂潮生意比去年少一半 業者嘆人潮不穩定
母親節遇上疫情升溫，民眾退房的退房、退餐的退餐，餐應旅遊業整體業績比去年減少一半。有北市信義區的火鍋店業者表示，因為疫情，人潮滿不穩定，生意時好時壞。民眾則是認為，不明感染源太多，還在待在家比較安心。
台灣商圈產業觀光聯合總會總會長周水美表示，去年母親節過後才三級警戒，所以去年各店家的業績都還不錯，但今年剛好4月開始疫情嚴峻，所以今年母親節餐飲和旅館的業績一落千丈，退房的退房、退餐的退餐，整體業績比去年減少一半。
北市位於信義區的火鍋店業者表示，今年接到的母親節訂位數，和去年沒有太大差別，最近觀察周邊人潮，因為疫情人潮滿不穩定，不像以前下班時間、周末一定生意比較好，現在是時好時壞。
有民眾表示，因為擔心母親節當天人潮太多，所以昨天已經去餐廳提早過節，反正現在倡導要與疫情共存，到餐廳聚餐不會太擔心，就是把平常的防疫工作做好；另外也有民眾表示，只是出來購物，打算買一些食材回家過節，目前不明感染源太多，還在待在家比較安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言