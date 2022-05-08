母親節遇退訂潮生意比去年少一半 業者嘆人潮不穩定

母親節遇上疫情升溫，民眾退房的退房、退餐的退餐，餐應旅遊業整體業績比去年減少一半。有北市信義區的火鍋店業者表示，因為疫情，人潮滿不穩定，生意時好時壞。民眾則是認為，不明感染源太多，還在待在家比較安心。

台灣商圈產業觀光聯合總會總會長周水美表示，去年母親節過後才三級警戒，所以去年各店家的業績都還不錯，但今年剛好4月開始疫情嚴峻，所以今年母親節餐飲和旅館的業績一落千丈，退房的退房、退餐的退餐，整體業績比去年減少一半。

北市位於信義區的火鍋店業者表示，今年接到的母親節訂位數，和去年沒有太大差別，最近觀察周邊人潮，因為疫情人潮滿不穩定，不像以前下班時間、周末一定生意比較好，現在是時好時壞。

有民眾表示，因為擔心母親節當天人潮太多，所以昨天已經去餐廳提早過節，反正現在倡導要與疫情共存，到餐廳聚餐不會太擔心，就是把平常的防疫工作做好；另外也有民眾表示，只是出來購物，打算買一些食材回家過節，目前不明感染源太多，還在待在家比較安心。