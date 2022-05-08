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辣秀鑽內衣、帶家人拍廣告 元祖網紅Chiara慶35歲生日

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃，同時參與的還有她的母親Marina及兩個妹妹Valentina和Francesca。圖／迪生提供
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃，同時參與的還有她的母親Marina及兩個妹妹Valentina和Francesca。圖／迪生提供

被稱為「元祖網紅」的義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，在IG上分享了她和家人的悠閒度假行程，一雙可愛的兒女依舊非常搶鏡。不過畢竟身為主角，焦點還是要拉回自己身上的，這位女強人媽咪也不吝曬出各種生日穿搭照，其中一套比內衣外穿還要火辣的造型更是超級搶眼！

在Chiara Ferragni連日的穿搭中，Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣格外讓人印象深刻，幾乎像是面積較大的項鍊，比基尼式繞頸綁帶穿法也帶出度假風情。Chiara Ferragni還以透視黑色長褲搭配，讓整體性感指數更往上提升，辣翻全場。

另一方面，Chiara Ferragni最近也與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃，同時參與的還有她的母親Marina及兩個妹妹Valentina和Francesca，希望透過記錄兩代女性的私人時刻、活動和日常聚會的故事，宣揚品牌植根於義大利文化和傳統的精神，從而提升家庭理念。

在相關的形象照中，母女四人都穿搭著TOD'S的單品，其中標誌性的Gommino豆豆鞋是這個故事的主題，象徵「代代相傳」之意，而今年全新打造的豆豆提包也是主角之一，跟著她們一起在拍攝地科莫湖（Lake Como）畔的義大利別墅，展現超越潮流、歷久彌新的經典魅力。Chiara Ferragni 表示：「Gommino豆豆鞋是義式品味的其中一個標誌性設計，我從小就認識它，它是一種永恆的經典設計，我喜歡用它來代表代代相傳的意念。」

身為兩個孩子的媽，Chiara也宣布與TOD'S一同捐助非營利機構Bambini delle Fate，為自閉症兒童及重大傷病家庭貢獻一份心力。

「TOD'S Generations」企劃形象照，母女四人都穿搭著TOD'S的單品，其中標誌性的Gommino豆豆鞋是這個故事的主題，象徵「代代相傳」之意。圖／迪生提供
「TOD'S Generations」企劃形象照，母女四人都穿搭著TOD'S的單品，其中標誌性的Gommino豆豆鞋是這個故事的主題，象徵「代代相傳」之意。圖／迪生提供
Chiara Ferragni慶祝35歲生日，穿Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣，辣翻全場。圖／摘自IG
Chiara Ferragni慶祝35歲生日，穿Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣，辣翻全場。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃。圖／迪生提供
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃。圖／迪生提供
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃。圖／迪生提供
Chiara Ferragni最近與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃。圖／迪生提供
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，帶媽媽妹妹拍廣告。圖／摘自IG、迪生提供
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，帶媽媽妹妹拍廣告。圖／摘自IG、迪生提供
今年全新打造的豆豆提包。圖／迪生提供
今年全新打造的豆豆提包。圖／迪生提供
Chiara Ferragni慶祝35歲生日，穿Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣，辣翻全場。圖／摘自IG
Chiara Ferragni慶祝35歲生日，穿Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣，辣翻全場。圖／摘自IG

義大利 標誌 生日

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