辣秀鑽內衣、帶家人拍廣告 元祖網紅Chiara慶35歲生日

被稱為「元祖網紅」的義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，在IG上分享了她和家人的悠閒度假行程，一雙可愛的兒女依舊非常搶鏡。不過畢竟身為主角，焦點還是要拉回自己身上的，這位女強人媽咪也不吝曬出各種生日穿搭照，其中一套比內衣外穿還要火辣的造型更是超級搶眼！

在Chiara Ferragni連日的穿搭中，Ludovic de Saint Sernin的鑽飾胸衣格外讓人印象深刻，幾乎像是面積較大的項鍊，比基尼式繞頸綁帶穿法也帶出度假風情。Chiara Ferragni還以透視黑色長褲搭配，讓整體性感指數更往上提升，辣翻全場。

另一方面，Chiara Ferragni最近也與TOD'S合作，展開「TOD'S Generations」企劃，同時參與的還有她的母親Marina及兩個妹妹Valentina和Francesca，希望透過記錄兩代女性的私人時刻、活動和日常聚會的故事，宣揚品牌植根於義大利文化和傳統的精神，從而提升家庭理念。

在相關的形象照中，母女四人都穿搭著TOD'S的單品，其中標誌性的Gommino豆豆鞋是這個故事的主題，象徵「代代相傳」之意，而今年全新打造的豆豆提包也是主角之一，跟著她們一起在拍攝地科莫湖（Lake Como）畔的義大利別墅，展現超越潮流、歷久彌新的經典魅力。Chiara Ferragni 表示：「Gommino豆豆鞋是義式品味的其中一個標誌性設計，我從小就認識它，它是一種永恆的經典設計，我喜歡用它來代表代代相傳的意念。」