全新義大利餐廳PASTA & CO.暫停營業 5月10日晚間恢復營運

位於台北市松江南京商圈、結合義大利料理餐廳、義饗市集、咖啡館與製麵室四個場域的新美式義大利餐廳PASTA & CO.，於5月6日正式試營運，不料試營運當天晚間就在官方臉書貼出公告，將暫停營業3天，預計5月10日晚間恢復營業。

PASTA & CO.於官方臉書公告：「因前二日舉行包場活動，考量近日疫情且為確保用餐客人安全，本餐廳將暫停營業三日進行全面清消，預計5/10（二）晚間恢復營業，造成不便之處敬請見諒！」

PASTA & CO.是由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）所打造，結合新美式風格義大利料理餐廳及市集的全新品牌，佔地140坪。除了提供價格親民、美味優質的新美式義大利料理，義饗市集還提供每天現做的各式新鮮義大利麵，另有麵包、起司、義大利進口橄欖油、酒醋、精選葡萄酒、新鮮黑松露、松露製品、臘腸、火腿、麵包、Liquid Art飲識液術的瓶裝調酒…等，讓客人一站購足所需食材。