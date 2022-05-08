「媽媽心不空了」 重回太魯閣事故車廂 她找回女兒遺物

今天是台鐵太魯閣號罹難者家屬失去至親的第二個母親節，太魯閣事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀今天發文分享故事，罹難者Annie的母親日前回到事故車廂，意外找到Annie的藍芽耳機，「妳是要我們來把妳心愛的耳機帶回家」，母親的心裡也補回一些女兒的溫度。

陳孟秀表示，她常聽Annie媽媽聊起Annie，是個貼心美好的女孩，Annie媽媽說去年母親節前夕夢到Annie，Annie給了她好深好甜的擁抱，那瞬間她心裡的空都補回來了，又有力氣走下去了。

陳孟秀說，今年貼心的Annie在母親節前夕又給了媽媽最大的驚喜，母親節這天，對Annie媽媽而言，最棒的禮物就是戴上這對耳機聽首曲子，Annie肯定正和她一起隨著旋律輕輕哼。陳孟秀說，想告訴每一位傷心的媽媽，「你們的孩子在天上，用著不同形式或方式，跟你們的生命連結著，守護著看顧著你們」。

●以下是陳孟秀臉書全文：