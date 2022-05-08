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「媽媽心不空了」 重回太魯閣事故車廂 她找回女兒遺物

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
太魯閣事故罹難者Annie的母親日前回到事故車廂，意外找到Annie的藍芽耳機。圖／取自陳孟秀臉書
太魯閣事故罹難者Annie的母親日前回到事故車廂，意外找到Annie的藍芽耳機。圖／取自陳孟秀臉書

今天是台鐵太魯閣號罹難者家屬失去至親的第二個母親節，太魯閣事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀今天發文分享故事，罹難者Annie的母親日前回到事故車廂，意外找到Annie的藍芽耳機，「妳是要我們來把妳心愛的耳機帶回家」，母親的心裡也補回一些女兒的溫度。

陳孟秀表示，她常聽Annie媽媽聊起Annie，是個貼心美好的女孩，Annie媽媽說去年母親節前夕夢到Annie，Annie給了她好深好甜的擁抱，那瞬間她心裡的空都補回來了，又有力氣走下去了。

陳孟秀說，今年貼心的Annie在母親節前夕又給了媽媽最大的驚喜，母親節這天，對Annie媽媽而言，最棒的禮物就是戴上這對耳機聽首曲子，Annie肯定正和她一起隨著旋律輕輕哼。陳孟秀說，想告訴每一位傷心的媽媽，「你們的孩子在天上，用著不同形式或方式，跟你們的生命連結著，守護著看顧著你們」。

●以下是陳孟秀臉書全文：

「耳機找回來了，媽媽心不空了，這是最好的母親節禮物。」

上個月清明連假前夕時，太魯閣罹難家屬前往富岡，太魯閣號事故第七、第八節車廂暫時放置地。

Annie是太魯閣事故中的罹難者，Annie的媽媽掙扎再三才決定要去看看那輛帶走Annie的死亡車廂。

那天到了現場，見到殘破的車體，她跟許多家屬都當場痛哭失聲，淚流了不止。

Annie 媽媽走近車廂，雙手捧著手機，手機上是一年前Annie上車後傳出來的影像，想找尋當時Annie遇難前可能的所在，想感受Annie最後的一點溫度與足跡。

沒想到，在破損的車廂間，看見一只藍芽耳機，她想起Annie遺物中那空空的耳機盒，她開始找尋另一只耳機，透過大家協力一起找到了。

但當時Annie媽媽只是如獲至寶地、溫柔地拿出紙巾，將上面的塵土擦拭乾淨，因為不確定是不是Annie的，她便小心翼翼地將它們擺好放回原處。

Annie媽媽在離開的路上跟在天上的Annie說「如果是妳的，媽咪一定會帶回家跟妳的耳機盒團圓！一定會⋯⋯」。

回到家之後，她從Annie 的遺物中找出耳機盒和手機，一向不太熟悉3C的她不會使用藍芽耳機，她捧著耳機盒跑去手機行、維修店，學習怎麼充電、進行配對和操作。

「耳機盒內空了一年，媽咪的心也空了一年。」

「Annie要保佑媽媽學會，帶著妳的耳機回來唷。」

幾天後，Annie媽媽回到了車廂所在地，她顫抖地打開耳機盒，靠近那對耳機，手機馬上跳出的畫面：「Annie’s Airpods Pro」，讓她當場痛哭失聲。

「天啊！真的是妳的，真的是妳的……還好媽咪有來車廂，還好我沒有錯過，妳就是要我們來，把妳心愛的耳機帶回家……」

耳機盒不再空空，媽媽心裡又再補回一些關於Annie的溫度。

車廂 太魯閣

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