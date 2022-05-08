獲獎好酒買得到！WSD葡萄酒大賞攜手生活市集推線上專區

由《WSD酒訊雜誌》舉辦的「WSD葡萄酒大賞」進入第7屆，今年除邀請百餘位消費者與專業人士進行盲飲，分別評選出雙金、金、銀、銅各獎之外，更攜手新創電商平台「生活市集」，成立期間限定「WSD葡萄酒大賞專區」，募集許多不易購買到的本屆獲獎佳釀，一次解決消費者選酒與購酒的難題。

2022年的「WSD葡萄酒大賞」共有近200款各式葡萄酒報名，其中以靜態紅白葡萄酒位居最大宗，氣泡酒與甜酒其次。最高獎項「年度十大酒款」是從「 WSD葡萄酒大賞」的雙金、金、銀、銅牌等得獎酒款中，進一步優中選優，一年僅有10個名額。

本屆「WSD葡萄酒大賞」專業人士組評審，除了有來自五星級酒店的資深侍酒師，還有從法國知名高檔餐廳返台的侍酒師加入；為了讓專業組成員更多元化，這次也邀請了知名葡萄酒講師與專賣店負責人參與，一起用他們的專業與味蕾為評選把關。

今年WSD葡萄酒大賞與生活市集的聯名合作，契機在於雙方創辦人有同樣的理念，酒傳媒旗下的「酒快送」酒品媒合平台與生活市集的「人工智慧身份認證系統」，都是運用創新的模式，並遵循不販售酒給未成年者的政策下，找尋完善具體的解決方案。

在生活市集電商平台進行為期兩周的主題專區，蒐羅近40款「WSD葡萄酒大賞」獲獎酒款，以下殺八折的優惠進行促銷，而生活市集還祭出3%的生活幣回饋優惠，期望能夠服務到更廣大的消費者。

本次上架商品中不乏TOP10酒款，其中一款非布根地的黑皮諾──來自德國Pfalz產區的佳釀布雷默酒莊特級園黑皮諾，其華麗優雅的口感就直追布根地名莊。文華東方侍酒師姚咨佑的評價是：「相當優質的黑皮諾紅酒，優雅的莓果類香氣，帶出隱約花香和細緻的礦物氣息，恰到好處的酸度和丹寧，與果香形成平衡而鮮美的口感。」

而不到千元的法國波爾多佳釀──法國梅爾中級酒莊紅酒，同時擁有上梅繹區的砂質礫石土壤，以及瑪歌區深層礫石土壤的風土特質。法國巴黎銀塔餐廳前侍酒師林峯州分享：「以第三層香氣為主導，嗅聞時浮現丁香、蘆筍、皮革、香草、麵包、薄荷等複合香氣。中等酒體，甜美果香中帶有些許木質調性及辛香味，單寧細緻，酸度可口。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康