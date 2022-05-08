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炸雞、部隊鍋、炸醬麵！老媽家「冷凍韓式料理」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
豆乳起司豚肉鍋，358元。圖／老媽家提供
豆乳起司豚肉鍋，358元。圖／老媽家提供

韓式料理是許多民眾喜愛的異國美食，更是居家的追韓劇好夥伴。以拌麵為招牌的「老媽家」，繼推出鍋物、水餃等冷凍食品後，本次再推出「韓式炸雞」、「韓式炸醬麵」、「韓式部隊鍋」等5款韓食新品，讓民眾在家也能輕鬆享受韓式美味。

老媽拌麵在2021成立新品牌「老媽家」，致力提供多樣化的食品選擇，過去也曾推出胡椒豬肚雞煲、香辣沙鍋菜和冷凍水餃系列。了解民眾因疫情所帶來的生活新型態，老媽家本次也推出5款全新的冷凍韓式料理系列，只要透過微波爐、氣炸鍋或簡易烹煮，就能夠快速上桌。

新品中，「韓式炸雞」以台灣雞腿肉經韓式醬汁醃製，有著甜中帶辣的滋味，用氣炸鍋就可重現經典，每份168元。「韓式炸醬麵」則是選用帶著咬勁的韓國麵條，配上韓國春醬、台灣豬肉，帶來滿足的鹹甜醬香，每份188元。「韓式部隊鍋」與「豆乳起司豚肉鍋」，則各是以辣醬湯、豆漿湯為基底，配上起司、火腿腸、不倒翁拉麵等不同食材，為餐桌帶來溫暖的享受，各為319、358元。另外還有國民小菜「韓式炒冬粉」可供選擇，每份188元。

老媽家韓式料理系列現已於官網、蝦皮等線上通路販售。官網也推出大份量的組合優惠，包括有「韓式五件組」、「炸雞狂熱組」，各為1,080、1,008元。蝦皮商城則提供「韓式3件小食組」，優惠價399元。為慶祝母親節，指定通路購買，還有機會抽中「韓國HAPPYCALL氣炸鍋」。

韓式炸雞，每份168元。圖／老媽家提供
韓式炸雞，每份168元。圖／老媽家提供
國民小菜「韓式炒冬粉」，每份188元。圖／老媽家提供
國民小菜「韓式炒冬粉」，每份188元。圖／老媽家提供
韓式部隊鍋，319元。圖／老媽家提供
韓式部隊鍋，319元。圖／老媽家提供
韓式炸醬麵，每份188元。圖／老媽家提供
韓式炸醬麵，每份188元。圖／老媽家提供

氣炸鍋 水餃

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