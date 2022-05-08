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母親節出遊人潮少 國道三號清水服務區客數比去年少5成
疫情升溫，本土病列增加，今天母親節出遊人數明顯減少，國道三號清水服務區去年母親節當周的周六，來客人數2萬7000人，昨天只剩6000人，減少約5成；台中市鄭姓男子說，他們全家人今年第一次因疫情沒回南部和丈母娘過母親節，只能在台中以視訊聊天。
國道三號清水服務區表示，今年疫情影響大，5月至今，來客人數都少，母親節更比去年同期減少約5成，去年母親節的周六當天，清水服務區營業額255萬元，來客2.7萬人，今年132萬元，來客6千人，今天應比昨天稍微增加。
台中市鄭姓男子說，因疫情影響，今年第一次沒回南部或到丈母娘家慶祝母親節，只能在台中以電話與視訊聊天，全家人在家看往年照片，希望明年恢復正常生活，今天是母親節，他仍要到藥局排隊買快篩劑。
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