張大千潑墨潑彩完整回顧！鉅作登本月佳士得香港春拍

佳士得（Christie’s）香港將於5月21日至30日假灣仔會議展覽中心舉行春季拍賣週，其中即將於5月29日登場的「中國近現代及當代書畫」，推出一系列張大千60至70年代創作的珍罕潑墨潑彩鉅作，是藝術家潑墨潑彩作品在不同時期的發展與轉變最具代表性的見證。

拍賣焦點「山寺飛泉」為張大千巴西時期的作品，以潑墨畫重巒，外加青綠重彩，是自留多年的得意之作，與佳士得香港2021年春季曾上拍的「碧峰古寺」相同，大師更特地將此類60年代重要作品送往日本裝裱。1978年，張大千受韓國東亞日報社邀請，在漢今首爾世宗文化會館舉辦個展之際，「山寺飛泉」為展覽圖錄所收錄之第一件作品，重要性可見一斑。同一收藏另有潑墨山水「水竹幽居」、人物畫「松壽圖」，以及花卉「屧廊綰暑」參與同一展覽。