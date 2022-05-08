影后不演戲會想當〇〇！賈靜雯戴Tiffany珠寶登封自白

「如果我不在演藝圈，我可能會去做動物園管理員吧！」金馬、金鐘雙料影后賈靜雯，本月登上名人時尚雜誌「PRESTIGE TAIWAN」5月號封面，回顧自己剛出道時的表現、到如今演技受到各方肯定，一路走來的心境變化與持續不斷的熱情。她笑說看自己以前的作品，心裡會笑罵：「妳到底懂不懂得什麼叫做表演！雖然搞不清楚狀況，但很可愛，」而持續至今不斷地成長，「其實都在於我願意去『歸零』，」她認為，「我一直抱持著熱情在演戲… 我一定會留大約百分之二十的空間給自己，因為我還是喜歡有變化、比較好玩… 讓我會覺得想去做，這樣就夠了。」

例如，這次在封面的拍攝，賈靜雯就嘗試了4種不同的造型與風格；雖然都是單色的服裝，但透過配搭不同色彩與設計風格的Tiffany高級珠寶，彷彿每次換裝就歸零、重新演繹出4種不同面向的賈靜雯。封面上她以貴氣的祖母綠項鍊、戒指、耳環配稱褐色西裝，項鍊鍊條的設計以幾何手法層次串起藍寶石與鑽石，顯得年輕俐落。兩截式黑色禮服則以性感魅力襯托不同大小圓鑽錯落鑲嵌的寬版手環，為造型增添氣勢。因為賈桂琳甘迺迪鍾愛而被暱稱「賈姬手鐲」的Schlumberger琺瑯手鐲，則為優雅的橘紅色洋裝天上視覺亮點。經典的黑色西裝則因為傳奇設計師Schlumberger的「石上鳥」胸針，展現俏皮可愛的青春氣息。 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 Tiffany高級珠寶系列手環，鉑金鑲嵌逾86.99克拉鑽石。圖／Tiffany提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶登上時尚雜誌PRESTIGE TAIWAN 5月號封面。圖／PRESTIGE TAIWAN提供 Tiffany高級珠寶系列戒指，鉑金鑲嵌重逾5克拉艷彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供 Tiffany高級珠寶系列項鍊，鉑金鑲嵌主石逾10.55克拉祖母綠、藍寶石與鑽石。圖／Tiffany提供 Tiffany高級珠寶系列耳環，鉑金鑲嵌總重逾10克拉公主式切割鑽石及總重逾5克拉方形及圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany提供