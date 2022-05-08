疫情下母親節怎麼過?網友： 排隊買快篩試劑送媽媽

今天是母親節，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會，接受iNiN（Influencer & Information）委託，耙取與分析社群媒體及主要論壇最近兩周的討論資料。網友們慶祝母親節的方式第一名是在家裡吃飯慶祝。

其他依序為：送媽媽一個禮物；直接包紅包；小孩停課在家忙翻了沒時間想；餐廳吃大餐；帶媽媽到郊外走走；打電話報平安；排隊買快篩劑給媽媽；跟媽媽說我愛妳；陪媽媽追劇。

台灣自今年4月以來，本土Omicron病例急速增加，單日確診人數屢創新高。由於隔離政策不斷修正，也讓民眾擔心隔離造成的工作和生活不便，因此對於社交、聚餐仍抱持著觀望態度，對於今年的母親節，也猶豫著不知道該如何幫媽媽過節。

台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，由於輕症比例高，仍有一些網友維持外出用餐方式來慶祝母親節，顯見台灣社會朝向與病毒共存方式的接受度不小。此外，排隊買快篩劑仍然是許多民眾心中最大的擔心與恐慌，因此也有不少網友認為，努力排隊買到快篩劑送給媽媽，也可以讓許多上了年紀、高風險族群的媽媽更安心。

國立高雄大學資管系主任、社會網絡創新中心營運長丁一賢強調，確診數大幅增加，的確造成上課、上班不便，特別是許多小學生未打疫苗，再加上停課班數不斷增加，讓許多家長忙得焦頭爛額，根本無法思考如何過母親節。今年不少學生也放棄回家過母親節，避免將病毒帶回家裡影響到家中長輩，也讓打電話報平安成為了另類的慶祝方式。