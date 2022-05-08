快訊

北愛變天！英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨

整理包／學生和家長必看！校園防疫最新規定8大QA一次查

疫情下母親節怎麼過?網友： 排隊買快篩試劑送媽媽

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
數據分析師楊育涵認為疫情下簡單過母親節是王道。圖／iNiN提供
數據分析師楊育涵認為疫情下簡單過母親節是王道。圖／iNiN提供

今天是母親節，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會，接受iNiN（Influencer & Information）委託，耙取與分析社群媒體及主要論壇最近兩周的討論資料。網友們慶祝母親節的方式第一名是在家裡吃飯慶祝。

其他依序為：送媽媽一個禮物；直接包紅包；小孩停課在家忙翻了沒時間想；餐廳吃大餐；帶媽媽到郊外走走；打電話報平安；排隊買快篩劑給媽媽；跟媽媽說我愛妳；陪媽媽追劇。

台灣自今年4月以來，本土Omicron病例急速增加，單日確診人數屢創新高。由於隔離政策不斷修正，也讓民眾擔心隔離造成的工作和生活不便，因此對於社交、聚餐仍抱持著觀望態度，對於今年的母親節，也猶豫著不知道該如何幫媽媽過節。

台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，由於輕症比例高，仍有一些網友維持外出用餐方式來慶祝母親節，顯見台灣社會朝向與病毒共存方式的接受度不小。此外，排隊買快篩劑仍然是許多民眾心中最大的擔心與恐慌，因此也有不少網友認為，努力排隊買到快篩劑送給媽媽，也可以讓許多上了年紀、高風險族群的媽媽更安心。

國立高雄大學資管系主任、社會網絡創新中心營運長丁一賢強調，確診數大幅增加，的確造成上課、上班不便，特別是許多小學生未打疫苗，再加上停課班數不斷增加，讓許多家長忙得焦頭爛額，根本無法思考如何過母親節。今年不少學生也放棄回家過母親節，避免將病毒帶回家裡影響到家中長輩，也讓打電話報平安成為了另類的慶祝方式。

iNiN數據分析師楊育涵補充，整體資料顯示，網友們還是謹慎小心面對疫情，以簡單又有心意的方式，慶祝這個具有意義的節日。

疫情下網友慶祝母親節方式排行榜。iNiN提供
疫情下網友慶祝母親節方式排行榜。iNiN提供

母親節

延伸閱讀

母親節好康報你知！ 遊虎頭埤媽媽半票、踩船六折

恐懼中的母親節 請問父母官心情

經濟日報社論／防疫失能 母親節如何溫馨？

經濟部：快篩試劑未禁止進口 國產及進口僅部分被徵用

相關新聞

收藏的不只是玩具 台灣首個絕版童玩「尪仔標」NFT

你有這個童年記憶嗎?一張張小小圓圓、直徑只有幾公分的小紙牌，上頭繪製著當時最流行的偶像明星或是卡通人物，尪仔標（ang-á-phiau）是台灣經典童玩之一， 尪仔標是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影啊。

本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

全台疫情確診數突破新高，自5日突破3萬人後，不少旅遊、旅宿業者哀鴻遍野，苦喊這是標準的「觀光慘業」；台中福壽山農場表示，...

疫情下母親節怎麼過?網友： 排隊買快篩試劑送媽媽

今天是母親節，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會，接受iNiN（Influencer & Informati...

坎城歡慶75週年！蕭邦特製2022年鑲鑽粉紅色金棕櫚獎座

坎城影展今年75歲了！瑞士高級珠寶品牌蕭邦每年為坎城影展打造金棕櫚獎獎座，為了慶祝這個全球最為盛大隆重的電影節迎來75周...

泳衣透視裙辣秀長腿 克莉絲汀史都華化身陸地美人魚

香奈兒日前在摩納哥舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，與會嘉賓包含品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen St...

格拉蘇蒂原創推新款紅金 SeaQ腕表 水下也Q彈

隨著夏日即將到來，不少鐘表品牌皆順應時序，推出了新款潛水功能表款。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創的SeaQ系列問世於201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。