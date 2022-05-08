坎城歡慶75週年！蕭邦特製2022年鑲鑽粉紅色金棕櫚獎座

坎城影展今年75歲了！瑞士高級珠寶品牌蕭邦每年為坎城影展打造金棕櫚獎獎座，為了慶祝這個全球最為盛大隆重的電影節迎來75周年，以及與這一影壇盛事合作25周年的「雙周年」紀念，聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）決定在棕櫚樹的兩塊葉片上點綴採購自責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council）認證供應商的璀璨鑽石，其中一塊葉片上鑲嵌75顆鑽石以呼應第75屆坎城影展，而另一塊葉片上則鑲嵌25顆鑽石，見證蕭邦擔任電影節合作夥伴25年來所作出的積極努力，由此共慶此「雙周年」紀念。

獎座上的棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作，與以搭配天然水晶底座的傳統設計有所不同，全新金棕櫚獎座採用象徵愛情的玫瑰石英底座。在希臘神話中，這種帶有精緻脈絡紋理的粉紅色寶石據說從愛與美之女神Aphrodite的雙手中誕生，用來象徵電影節與電影業之間，以及蕭邦與電影節之間緊密相連的情感。