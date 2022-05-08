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泳衣透視裙辣秀長腿 克莉絲汀史都華化身陸地美人魚
香奈兒日前在摩納哥舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，與會嘉賓包含品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、權志龍（G-Dragon，暱稱GD）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）等人，星光雲集。而秀後派對同樣精彩，其中克莉絲汀史都華、GD兩人可說是承包了整場造型看點，穿出火辣性感又經典有型的時尚態度，非常搶鏡。
克莉絲汀史都華選穿香奈兒今年春夏系列的黑白泳衣長裙，特別的是這件衣服以胸前印有雙C logo的高衩連身泳衣為基底，下半身搭配亮片寶石裝飾的透視網狀長裙，再以山茶花腰帶點綴，集優雅與火辣於一身，並展現出克莉絲汀史都華的好比例身形優勢，雙腿看起來更顯修長，像是陸地上的美人魚。
穿搭向來不讓人失望的GD，則是以黑色斜紋軟呢外套搭絲綢襯衫褲裝亮相，他的這身裝扮充滿巧思，首先是內裡的湖水綠襯衫和外套的湖水綠領子、袖口搭配得宜，仔細看外套上的鈕扣也同樣是湖水綠。接著是他的珍珠眼鏡鍊也呼應了黑白珍珠迷你包的材質，加上以黑白德比鞋完整整體造型，無論是色彩或風格、材質上的組合看來都相當和諧有型，也不失香奈兒品牌的經典優雅風貌。
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