泳衣透視裙辣秀長腿 克莉絲汀史都華化身陸地美人魚

香奈兒日前在摩納哥舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，與會嘉賓包含品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、權志龍（G-Dragon，暱稱GD）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）等人，星光雲集。而秀後派對同樣精彩，其中克莉絲汀史都華、GD兩人可說是承包了整場造型看點，穿出火辣性感又經典有型的時尚態度，非常搶鏡。

克莉絲汀史都華選穿香奈兒今年春夏系列的黑白泳衣長裙，特別的是這件衣服以胸前印有雙C logo的高衩連身泳衣為基底，下半身搭配亮片寶石裝飾的透視網狀長裙，再以山茶花腰帶點綴，集優雅與火辣於一身，並展現出克莉絲汀史都華的好比例身形優勢，雙腿看起來更顯修長，像是陸地上的美人魚。