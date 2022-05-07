台中福壽山農場的繽紛初夏 彩色魯冰花海現正盛開

初夏濕暖的5月份，台中福壽山農場多彩魯冰花正盛開，充滿濃厚異國風情，加上高山舒服的溫度與環境，適合全家大小出遊賞花，6月中旬前皆為花期，民眾不必遠飛至紐西蘭，也可欣賞到繽紛成片的魯冰花海。

彩色魯冰花是紐西蘭南島最美的花朵，福壽山農場特別引進色彩繽紛的品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。

福壽山農場副場長王仁助說，豆科的魯冰花有很好的固氮作用，當凋落後便會化作肥沃的綠肥，讓周圍的植物生長得更繁茂，這樣無私奉獻的精神，就像是母親一樣偉大，因此魯冰花也被稱為「母親花」；福壽山農場彩色魯冰花的盛開時期，非常很適合帶著媽媽一起漫步農場，欣賞繽紛夢幻的彩色魯冰花。因為