快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

台中福壽山農場的繽紛初夏 彩色魯冰花海現正盛開

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
福壽山農場特別引進色彩繽紛的魯冰花品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。圖／福壽山農場提供
福壽山農場特別引進色彩繽紛的魯冰花品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。圖／福壽山農場提供

初夏濕暖的5月份，台中福壽山農場多彩魯冰花正盛開，充滿濃厚異國風情，加上高山舒服的溫度與環境，適合全家大小出遊賞花，6月中旬前皆為花期，民眾不必遠飛至紐西蘭，也可欣賞到繽紛成片的魯冰花海。

彩色魯冰花是紐西蘭南島最美的花朵，福壽山農場特別引進色彩繽紛的品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。

福壽山農場副場長王仁助說，豆科的魯冰花有很好的固氮作用，當凋落後便會化作肥沃的綠肥，讓周圍的植物生長得更繁茂，這樣無私奉獻的精神，就像是母親一樣偉大，因此魯冰花也被稱為「母親花」；福壽山農場彩色魯冰花的盛開時期，非常很適合帶著媽媽一起漫步農場，欣賞繽紛夢幻的彩色魯冰花。因為

王仁助提到，防疫期間無法出國欣賞沒關係，6月中旬之前來到福壽山農場，都可以欣賞到彩色魯冰花盛開景觀，像是一支支的霜淇淋挺立花園中，不但繽紛可愛也相當吸睛。

福壽山農場特別引進色彩繽紛的魯冰花品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。圖／福壽山農場提供
福壽山農場特別引進色彩繽紛的魯冰花品種種植，今年初夏後綻放，為農場5月賞花主打，花期一路到6月中旬。圖／福壽山農場提供

紐西蘭 賞花

延伸閱讀

桃園油桐、繡球花開整片花海美翻 周周都有不同活動

本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

影／福壽山農場65歲生日 嘉義市美術協會贈畫慶賀

嘉義最新「5公頃粉紅村」美翻！2022花旗木秘境免費拍　最美花期要把握

相關新聞

本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

全台疫情確診數突破新高，自5日突破3萬人後，不少旅遊、旅宿業者哀鴻遍野，苦喊這是標準的「觀光慘業」；台中福壽山農場表示，...

日本開放海外旅行團入境有譜？學者：盼台灣重開國門

日本富士新聞網（FNN）昨日獨家報導，指日本政府正檢討開放小型海外旅行團以觀光目的入境，參團者必須完整接種3劑日本所認可...

只有外帶吃得到！王品6款隱藏菜單 炙烤牛小排400有找

王品公開6款「只有外帶才吃得到」的隱藏版菜色，其中，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選9種料理長每日現切刺身，足夠6~8人享...

格拉蘇蒂原創推新款紅金 SeaQ腕表 水下也Q彈

隨著夏日即將到來，不少鐘表品牌皆順應時序，推出了新款潛水功能表款。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創的SeaQ系列問世於201...

新竹尖石「五月桃」上市 疫情延燒力推線上銷售

新竹縣尖石鄉「五月桃」邁入產季，今年因風調雨順，產量比去年略增，但無奈疫情燒不停，實體展售活動不得不喊卡。尖石鄉公所決定...

反寫刺繡、金屬光澤 BV Salon 03春夏 工業風神展開

所謂的工業風格除了想像中的硬派與冷冽，其實也能透過設計手法的轉換，帶來宛如平行宇宙的風格變奏。Bottega Venet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。