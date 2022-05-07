格拉蘇蒂原創推新款紅金 SeaQ腕表 水下也Q彈

隨著夏日即將到來，不少鐘表品牌皆順應時序，推出了新款潛水功能表款。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創的SeaQ系列問世於2019年，品牌今年推出新款39.5毫米款式，除了使用帶有溫暖色澤的紅金表殼，系列首見的藍寶石玻璃透明後底蓋，也讓機芯的精湛修飾細節、大方公開。

只要有標準可以審視，自然會有專業的第三方認證。源自德國的格拉蘇蒂原創，其SeaQ系列雖然在近年才加入專業潛水表的領域，但同時獲得ISO 6425與德國DIN 8306的雙重標準，宛如專業雙認證。可抵抗防水的20巴（Bar）性能，約合防水深度可達200米，無論海邊戲水、氣瓶潛水，都能遊刃有餘。