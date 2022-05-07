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格拉蘇蒂原創推新款紅金 SeaQ腕表 水下也Q彈

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Calibre 39-11自動上鍊機芯的製造、打磨修飾和校準完全皆在表廠內自製完成。 圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Calibre 39-11自動上鍊機芯的製造、打磨修飾和校準完全皆在表廠內自製完成。 圖 / 格拉蘇蒂原創提供

隨著夏日即將到來，不少鐘表品牌皆順應時序，推出了新款潛水功能表款。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創的SeaQ系列問世於2019年，品牌今年推出新款39.5毫米款式，除了使用帶有溫暖色澤的紅金表殼，系列首見的藍寶石玻璃透明後底蓋，也讓機芯的精湛修飾細節、大方公開。

只要有標準可以審視，自然會有專業的第三方認證。源自德國的格拉蘇蒂原創，其SeaQ系列雖然在近年才加入專業潛水表的領域，但同時獲得ISO 6425與德國DIN 8306的雙重標準，宛如專業雙認證。可抵抗防水的20巴（Bar）性能，約合防水深度可達200米，無論海邊戲水、氣瓶潛水，都能遊刃有餘。

由於專業潛水表為了安全性考量多數採許封閉式後底蓋設計，但新款SeaQ潛水表則以系列首見的透明藍寶石水晶玻璃，證明了對自家表款的高強度信心，也讓Calibre 39-11自動上鍊機芯的倒角打磨、日內瓦波紋等修飾與鵝頸式微調結構，一覽無遺。溫潤的紅金表殼將可選擇灰色尼龍表帶或黑色橡膠表帶，皆搭配5N的紅金蝴蝶扣，訂價75萬元。

SeaQ系列雖然在近年才加入專業潛水表的領域，但同時獲得ISO 6425與德國DIN 8306的雙重標準。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
SeaQ系列雖然在近年才加入專業潛水表的領域，但同時獲得ISO 6425與德國DIN 8306的雙重標準。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創推出新款39.5毫米SeaQ腕表，使用溫暖色澤的紅金表殼與該系列首見的藍寶石玻璃透明後底蓋，讓機芯細節大方公開。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創推出新款39.5毫米SeaQ腕表，使用溫暖色澤的紅金表殼與該系列首見的藍寶石玻璃透明後底蓋，讓機芯細節大方公開。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
弧形的藍寶石水晶鏡面搭配簡約的數字時標與加粗的指針，讓表款在水下時具有良好辨識度。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
弧形的藍寶石水晶鏡面搭配簡約的數字時標與加粗的指針，讓表款在水下時具有良好辨識度。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

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