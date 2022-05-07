反寫刺繡、金屬光澤 BV Salon 03春夏 工業風神展開

所謂的工業風格除了想像中的硬派與冷冽，其實也能透過設計手法的轉換，帶來宛如平行宇宙的風格變奏。Bottega Veneta的Salon 03春夏系列在品牌創意總監Daniel Lee巧思下，透過反寫的字母刺繡與金屬光澤，將美式運動風格與工裝巧妙變奏，蛻變成明快時髦的未來可能。

原本就成長於英國工業城Leeds的Daniel Lee，從同為工業城的底特律得到靈感，創作出2022的Bottega Veneta的Salon 03春夏系列。長版連身工作外套與工作服在加以金龜綠般的光澤後，動感而充滿活力，扭轉了藍領階級服裝的刻板印象；同樣的金屬光澤也延伸到手拿包款，如品牌經典的intrecciato皮革編織包、Mini Jodie手提包都閃閃發亮，也象徵了文明與進步，並帶來銀色、螢光綠、酒紅、金色的多種豐富選擇。