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反寫刺繡、金屬光澤 BV Salon 03春夏 工業風神展開

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta Salon 03春夏系列從工業大城底特律得到靈感，將冰冷的工業風蛻變為歡愉的美式運動及工裝風格。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta Salon 03春夏系列從工業大城底特律得到靈感，將冰冷的工業風蛻變為歡愉的美式運動及工裝風格。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）

所謂的工業風格除了想像中的硬派與冷冽，其實也能透過設計手法的轉換，帶來宛如平行宇宙的風格變奏。Bottega Veneta的Salon 03春夏系列在品牌創意總監Daniel Lee巧思下，透過反寫的字母刺繡與金屬光澤，將美式運動風格與工裝巧妙變奏，蛻變成明快時髦的未來可能。

原本就成長於英國工業城Leeds的Daniel Lee，從同為工業城的底特律得到靈感，創作出2022的Bottega Veneta的Salon 03春夏系列。長版連身工作外套與工作服在加以金龜綠般的光澤後，動感而充滿活力，扭轉了藍領階級服裝的刻板印象；同樣的金屬光澤也延伸到手拿包款，如品牌經典的intrecciato皮革編織包、Mini Jodie手提包都閃閃發亮，也象徵了文明與進步，並帶來銀色、螢光綠、酒紅、金色的多種豐富選擇。

字母刺繡系列則大玩視覺戲法，反寫的Bottega字樣被巧妙藏入毛衣、包款、圍巾或鞋款中，時而跳色、時而隱藏在原有質地之中。像是品牌經典的Cassette包便具有黑線滾邊的綠色刺繡斜背包或綠色滾邊的白色款，唯有當凝視鏡像時，字體瞬間翻轉為正，也像窺探了另一個多元宇宙中的自己，平行、分裂，因而充滿無限玩趣。

迷幻的螢光色結合反寫的字母刺繡，展現出變奏的夏日歡快能量。圖 / Bottega Veneta提供
迷幻的螢光色結合反寫的字母刺繡，展現出變奏的夏日歡快能量。圖 / Bottega Veneta提供
反寫的字母穿梭在服裝、皮帶或鞋款上，帶來鏡射時的驚喜視覺樂趣。圖 / Bottega Veneta提供
反寫的字母穿梭在服裝、皮帶或鞋款上，帶來鏡射時的驚喜視覺樂趣。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Salon 03春夏系列從工業大城底特律得到靈感，將冰冷的工業風蛻變為歡愉的美式運動與工裝風格。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Salon 03春夏系列從工業大城底特律得到靈感，將冰冷的工業風蛻變為歡愉的美式運動與工裝風格。圖 / Bottega Veneta提供
字母刺繡系列厚底休閒鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
字母刺繡系列厚底休閒鞋，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
Mini Jodie手提包，金屬綠色，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
Mini Jodie手提包，金屬綠色，價格店洽。圖 / Bottega Veneta提供
飄逸的百褶設計與金屬光澤，展現出時髦的大都會氛圍。圖 / Bottega Veneta提供
飄逸的百褶設計與金屬光澤，展現出時髦的大都會氛圍。圖 / Bottega Veneta提供

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