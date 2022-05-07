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LV、FENDI、Versace春夏眼鏡形象廣告翻玩經典奇幻出遊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱歡樂、出遊的夏季氛圍。圖／路易威登提供
路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱歡樂、出遊的夏季氛圍。圖／路易威登提供

春夏飾品中，相對輕巧的太陽眼鏡或絲巾同時富有實用性與辨識度，也添增了造型的多變樂趣。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）、FENDI與Versace近日分別釋出2022春夏形象廣告，以經典的裝飾細節、奇幻的插畫風格，成為全身造型的必備吸睛小物。

LV的太陽眼鏡從經典包款Coussin的鏈飾中翻玩、並搭配精細的Monogram Flower花卉圖案，包含貓眼、特大方形或長方形的三種框架更適合不同臉形輪廓；皆在法國和義大利以經絲網印刷後再飾以手工飾邊的方形絲巾，本季共有90、70與45厘米三種尺寸，方巾上繪製的Monogram圖案並飾有繩索鏈條、和掛鎖，又或五彩的奇幻熱氣球，熱切擁抱了假日的歡樂出遊心情。

曾在2021秋冬時裝系列中由Kim Jones打造的O’Lock系列，在2022全新春夏形象廣告中維持系列特色：FF圖案化身為柔和、生動的橢圓形，並成為光學或太陽眼鏡側邊無法忽視的搶眼細節，全系列除眼鏡外再包含項鍊、耳環等飾品，而當模特兒搭配上粉色或金屬光澤的衣物後，更展現出女性剛柔並濟的的高雅姿態。

Versace 2022春夏眼鏡系列形象廣告則由美國模特兒Emily Ratajkowski與拉丁音樂巨星馬盧瑪（Maluma）擔綱，示範具Versace經典Medusa Biggie細節的狂野新款。其中Maluma配戴的太陽眼鏡就在側邊裝飾以Medusa Biggie圓章，其綠松石的配色高度吸睛、並搭配深灰色鏡片，而Emily Ratajkowski配戴的中性鏡框同樣裝飾以Medusa Biggie圓章，帶有稜角的輪廓更為亞洲人的臉型帶來視覺張力，並有紅、淺玳瑁與黑三色、可供選擇。

路易威登本季的眼鏡設計重點以優雅線條結合精致細節，並從品牌經典的Coussin手袋經典鏈飾得到靈感翻玩。圖／路易威登提供
路易威登本季的眼鏡設計重點以優雅線條結合精致細節，並從品牌經典的Coussin手袋經典鏈飾得到靈感翻玩。圖／路易威登提供
Versace 2022春夏眼鏡系列形象廣告中，由Emily Ratajkowski示範了具有Medusa Biggie細節的狂野風格新款光學眼鏡。圖 / Versace提供
Versace 2022春夏眼鏡系列形象廣告中，由Emily Ratajkowski示範了具有Medusa Biggie細節的狂野風格新款光學眼鏡。圖 / Versace提供
鎖頭主題印花絲巾，90公分，價格店洽。圖／路易威登提供
鎖頭主題印花絲巾，90公分，價格店洽。圖／路易威登提供
特大方形的太陽眼鏡在鏡框側邊飾有LV經典的Monogram圖案，同時oversized的尺寸更將帶來小臉的修飾視覺。圖／路易威登提供
特大方形的太陽眼鏡在鏡框側邊飾有LV經典的Monogram圖案，同時oversized的尺寸更將帶來小臉的修飾視覺。圖／路易威登提供
當模特兒以O'Lock系列飾品搭配上粉色或金屬光澤的衣物後，展現出FENDI女性剛柔並濟的的高雅姿態。圖 / FENDI提供
當模特兒以O'Lock系列飾品搭配上粉色或金屬光澤的衣物後，展現出FENDI女性剛柔並濟的的高雅姿態。圖 / FENDI提供
Versace綠松石色太陽眼鏡，型號VE 4425U，另有黑色鏡框款、皆搭配深灰色鏡片，價格店洽。圖 / Versace提供
Versace綠松石色太陽眼鏡，型號VE 4425U，另有黑色鏡框款、皆搭配深灰色鏡片，價格店洽。圖 / Versace提供
路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱歡樂、出遊的夏季氛圍。圖／路易威登提供
路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱歡樂、出遊的夏季氛圍。圖／路易威登提供
帶有迷幻風格的綠松石色太陽眼鏡，細節並具有Versace經典的Medusa Biggie圓章設計。圖 / Versace提供
帶有迷幻風格的綠松石色太陽眼鏡，細節並具有Versace經典的Medusa Biggie圓章設計。圖 / Versace提供
FENDI 2022全新O'Lock春夏形象廣告中，FF圖案化身為柔和生動的橢圓，並成為無法忽視的搶眼細節。圖 / FENDI提供
FENDI 2022全新O'Lock春夏形象廣告中，FF圖案化身為柔和生動的橢圓，並成為無法忽視的搶眼細節。圖 / FENDI提供

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