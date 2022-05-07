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LV、FENDI、Versace春夏眼鏡形象廣告翻玩經典奇幻出遊
春夏飾品中，相對輕巧的太陽眼鏡或絲巾同時富有實用性與辨識度，也添增了造型的多變樂趣。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）、FENDI與Versace近日分別釋出2022春夏形象廣告，以經典的裝飾細節、奇幻的插畫風格，成為全身造型的必備吸睛小物。
LV的太陽眼鏡從經典包款Coussin的鏈飾中翻玩、並搭配精細的Monogram Flower花卉圖案，包含貓眼、特大方形或長方形的三種框架更適合不同臉形輪廓；皆在法國和義大利以經絲網印刷後再飾以手工飾邊的方形絲巾，本季共有90、70與45厘米三種尺寸，方巾上繪製的Monogram圖案並飾有繩索鏈條、和掛鎖，又或五彩的奇幻熱氣球，熱切擁抱了假日的歡樂出遊心情。
曾在2021秋冬時裝系列中由Kim Jones打造的O’Lock系列，在2022全新春夏形象廣告中維持系列特色：FF圖案化身為柔和、生動的橢圓形，並成為光學或太陽眼鏡側邊無法忽視的搶眼細節，全系列除眼鏡外再包含項鍊、耳環等飾品，而當模特兒搭配上粉色或金屬光澤的衣物後，更展現出女性剛柔並濟的的高雅姿態。
Versace 2022春夏眼鏡系列形象廣告則由美國模特兒Emily Ratajkowski與拉丁音樂巨星馬盧瑪（Maluma）擔綱，示範具Versace經典Medusa Biggie細節的狂野新款。其中Maluma配戴的太陽眼鏡就在側邊裝飾以Medusa Biggie圓章，其綠松石的配色高度吸睛、並搭配深灰色鏡片，而Emily Ratajkowski配戴的中性鏡框同樣裝飾以Medusa Biggie圓章，帶有稜角的輪廓更為亞洲人的臉型帶來視覺張力，並有紅、淺玳瑁與黑三色、可供選擇。
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