本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

全台疫情確診數突破新高，自5日突破3萬人後，不少旅遊、旅宿業者哀鴻遍野，苦喊這是標準的「觀光慘業」；台中福壽山農場表示，自5日後，場內入園人數直接腰斬，又遇上淡季時期，人潮根本是慘上加慘，僅剩約三分之一。

福壽山農場副場長王仁助表示，現在雖為農場淡季，但都還會有約3百多人入園，今天僅有1百多人，人潮稀少，根本是標準的「觀光慘業」；王仁助提到，自5日確診數破3萬後場內逐漸收到退房通知，團客幾乎全退光了，散客6月1日訂房，62間房間也僅賣出10間。

王仁助說明，現在為場內魯冰花季，碰上母親節，人潮也都還會有3百多人，散客住房率至少都還有7成以上，但昨天僅有約5成客人入住，硬生生因疫情少掉2成，連門口售票收費員都面臨「有票無人買」的慘況。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場平時以散客為主，現在與平時淡季狀況差不多，平日周間旅客人次約2百多人，假日則可落在4至6百之間，住宿率也維持有7成左右；胡發韜說明，武陵農場屬於開放式空間，遊客大部分都是熟識的家人親友等，自行駕車上山旅遊，團客較少，故受疫情影響小。