快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中福壽山農場現為魯冰花季，但賞花人潮受疫情確診人數破3萬影響，僅剩三分之一。圖／福壽山農場提供
台中福壽山農場現為魯冰花季，但賞花人潮受疫情確診人數破3萬影響，僅剩三分之一。圖／福壽山農場提供

全台疫情確診數突破新高，自5日突破3萬人後，不少旅遊、旅宿業者哀鴻遍野，苦喊這是標準的「觀光慘業」；台中福壽山農場表示，自5日後，場內入園人數直接腰斬，又遇上淡季時期，人潮根本是慘上加慘，僅剩約三分之一。

福壽山農場副場長王仁助表示，現在雖為農場淡季，但都還會有約3百多人入園，今天僅有1百多人，人潮稀少，根本是標準的「觀光慘業」；王仁助提到，自5日確診數破3萬後場內逐漸收到退房通知，團客幾乎全退光了，散客6月1日訂房，62間房間也僅賣出10間。

王仁助說明，現在為場內魯冰花季，碰上母親節，人潮也都還會有3百多人，散客住房率至少都還有7成以上，但昨天僅有約5成客人入住，硬生生因疫情少掉2成，連門口售票收費員都面臨「有票無人買」的慘況。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場平時以散客為主，現在與平時淡季狀況差不多，平日周間旅客人次約2百多人，假日則可落在4至6百之間，住宿率也維持有7成左右；胡發韜說明，武陵農場屬於開放式空間，遊客大部分都是熟識的家人親友等，自行駕車上山旅遊，團客較少，故受疫情影響小。

武陵農場 疫情 母親節

延伸閱讀

武陵農場三色花毯現身 季節限定可到5月底

武陵農場春季限定 「三色花毯」幻美浪漫登場

武陵農場楓樹已開花 櫻花正結果另一種美景

白色瀑布浪漫撫人心 武陵農場夜賞盛開白藤花

相關新聞

本土確診今破4萬 台中福壽山農場人潮僅剩三分之一

全台疫情確診數突破新高，自5日突破3萬人後，不少旅遊、旅宿業者哀鴻遍野，苦喊這是標準的「觀光慘業」；台中福壽山農場表示，...

日本開放海外旅行團入境有譜？學者：盼台灣重開國門

日本富士新聞網（FNN）昨日獨家報導，指日本政府正檢討開放小型海外旅行團以觀光目的入境，參團者必須完整接種3劑日本所認可...

只有外帶吃得到！王品6款隱藏菜單 炙烤牛小排400有找

王品公開6款「只有外帶才吃得到」的隱藏版菜色，其中，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選9種料理長每日現切刺身，足夠6~8人享...

疫情升溫 綠光劇團「人間條件七」台北場延至8月演出

由於近日新冠肺炎疫情急速升溫，中央疫情指揮中心預估5月中下旬將達高峰，單日確診人數恐破10萬人。原本預計在5月中下旬演出...

首創7款鉑金茶入菜！「T.R X TWININGS」的法式茶饌

台北大直英迪格酒店餐廳T.R Bar & Kitchen與TWININGS唐寧茶合作，5月起至7月底推出「T.R X T...

黑橋牌不只香腸 這款粽熱銷25年！傳奇粽預賣出50萬顆

黑橋牌不只賣香腸，其實早在25年前，老闆娘為了感謝顧客與員工所包的「府城廟口粽」，至今，此粽仍年年熱銷，今年更預估銷售超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。