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日本開放海外旅行團入境有譜？學者：盼台灣重開國門

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
在疫情爆發前的2019年，赴日旅遊的台灣人高達491萬，旅遊業界企盼能早日重開國門，圖為日本熊本城在疫情爆發前遊客如織的景致。本報資料照片／記者盧逸峰攝影
在疫情爆發前的2019年，赴日旅遊的台灣人高達491萬，旅遊業界企盼能早日重開國門，圖為日本熊本城在疫情爆發前遊客如織的景致。本報資料照片／記者盧逸峰攝影

日本富士新聞網（FNN）昨日獨家報導，指日本政府正檢討開放小型海外旅行團以觀光目的入境，參團者必須完整接種3劑日本所認可的疫苗。DOMO集團執行長、城市科大觀光事業系助理教授李奇嶽表示，日本熬過疫情大爆發，現在已經迎來黃金周各地旅遊的人潮爆滿榮景，而台灣正處於疫情上升的「終局之戰」，業界企盼能逐漸降低入境隔離天數，並解除旅行業組團出國的禁令，重開國門。

日本是國人最愛前往旅遊的國家，在新冠肺炎疫情爆發前的2019年，赴日旅遊的國人更高達491萬。李奇嶽說，即使日本開放小型旅行團、台觀光局解除出團禁令，但入境隔離「7+7」對民眾來說仍是很高的成本，檢疫若能持續縮減到5天、3天，就會提高民眾出國玩的意願，但還是希望能早日實現入境免隔離。

李奇嶽分析，日本國內旅遊市場內需很強，因此最近的黃金周各地已經湧現旅遊人潮，甚至有不少人飛往夏威夷等海外旅遊勝地，而台灣若能撐過這一波感染爆發期，或許最快暑假就能組團出國玩。中央流行疫情指揮官陳時中日前透露，隨著自然感染與疫苗覆蓋率提高，防疫管制將持續放寬，例如打滿3劑加上快篩取代居家隔離等，已開始相關規畫。

台大感染科前醫師、知名旅日部落客林氏璧也在個人臉書上分析，日本打算將從好控制的實驗團開始，看看是否可以達到防疫的要求，達成安全安心的旅遊，但要走到整體比較大規模的開放可能還需要一段時間；至於為何限制打滿3劑疫苗才能參團，林氏璧說，若在觀光期間染疫導致要就醫甚至中重症要住院的話，對觀光客本身是一筆花費，也是造成日本醫療的負擔，因此這規定很合理。

為迎接下半年有機會開放的海外旅遊前景，各旅遊業者也紛紛推出產品供旅客預訂。例如雄獅旅遊推出北海道薰衣草季、輕井澤避暑，以及秋冬時節的賞楓團，並預估若入境政策解封，今年第4季日本旅遊市場可望逐步回到疫情前同期的3至4成。華航及長榮也表態對於市場需求樂觀其成，會持續動態調整航班。華航更投入A321neo執飛松山羽田航線，每周三、六飛航二班，6月將增為每周四班。

值得注意的是，相較於確診數逐日下降的日本，台灣仍是處於確診數連日創新高的狀態，5月3日台日的單日新增確診數更是「黃金交叉」，因此即使日本開放小型海外旅行團，其中是否包括疫情爆發中的台灣，仍有待觀察。

日本 疫情 居家隔離

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