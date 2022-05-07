只有外帶吃得到！王品6款隱藏菜單 炙烤牛小排400有找

王品公開6款「只有外帶才吃得到」的隱藏版菜色，其中，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選9種料理長每日現切刺身，足夠6~8人享用，份量十足；「THE WANG」夏威夷熟成牛肉漢堡餐，選用美國PRIME等級乾式熟成牛肉、香濃花生醬、炙烤鳳梨與起司、新鮮生菜，再附上整顆馬鈴薯的手切薯條，在家就能享用米其林餐盤美味；「王品」炙烤牛小排法式餐盒，則以美國牛小排炙烤、義大利米型麵佐特製松露蕈菇醬，外帶388元、堪稱最親民的美味。

其他還包括「西堤」的松露牛排特選套餐、「品田」豪華最二海陸歡樂餐、「陶板屋」飽飽雙響餐等。

即日起各品牌各有外帶優惠，「hot 7」即日起至6月30日外帶自取2客套餐即贈鐵板豆腐(50元)、滿699元再現折100元，將近85折堪稱集團最大方的隱藏版優惠。

其優推薦優惠如：王品牛排炙烤牛小排法式餐盒388元，5月31日前平日外帶滿千折120元或滿1,699元送法式焗烤龍蝦半隻；西堤松露牛排特選套餐498元，5月31日前外帶滿988元現折100元；THE WANG主廚手製夏威夷熟成牛肉漢堡套餐580元，5月31日前外帶滿千送法式龍蝦湯乙份；藝奇海之幸特選分享餐1,280元，6月30日前外帶88折等。