快訊

明起密切接觸者僅匡「家人、室友」 居隔者取消電子圍籬

直播／本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

工會求救「台大醫院失守」！2名急診護理師硬扛百名病人 院方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只有外帶吃得到！王品6款隱藏菜單 炙烤牛小排400有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
價格超親民的王品牛排炙烤牛小排餐盒。圖／王品提供
價格超親民的王品牛排炙烤牛小排餐盒。圖／王品提供

王品公開6款「只有外帶才吃得到」的隱藏版菜色，其中，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選9種料理長每日現切刺身，足夠6~8人享用，份量十足；「THE WANG」夏威夷熟成牛肉漢堡餐，選用美國PRIME等級乾式熟成牛肉、香濃花生醬、炙烤鳳梨與起司、新鮮生菜，再附上整顆馬鈴薯的手切薯條，在家就能享用米其林餐盤美味；「王品」炙烤牛小排法式餐盒，則以美國牛小排炙烤、義大利米型麵佐特製松露蕈菇醬，外帶388元、堪稱最親民的美味。

其他還包括「西堤」的松露牛排特選套餐、「品田」豪華最二海陸歡樂餐、「陶板屋」飽飽雙響餐等。

即日起各品牌各有外帶優惠，「hot 7」即日起至6月30日外帶自取2客套餐即贈鐵板豆腐(50元)、滿699元再現折100元，將近85折堪稱集團最大方的隱藏版優惠。

其優推薦優惠如：王品牛排炙烤牛小排法式餐盒388元，5月31日前平日外帶滿千折120元或滿1,699元送法式焗烤龍蝦半隻；西堤松露牛排特選套餐498元，5月31日前外帶滿988元現折100元；THE WANG主廚手製夏威夷熟成牛肉漢堡套餐580元，5月31日前外帶滿千送法式龍蝦湯乙份；藝奇海之幸特選分享餐1,280元，6月30日前外帶88折等。

相關資訊可上網查詢。

藝奇每日現切刺身，滿滿鮮味，份量十足。圖／王品提供
藝奇每日現切刺身，滿滿鮮味，份量十足。圖／王品提供
主廚手製夏威夷熟成牛肉漢堡。圖／王品提供
主廚手製夏威夷熟成牛肉漢堡。圖／王品提供

套餐 夏威夷 美國 王品

延伸閱讀

呼叫「蘿絲.蘇」媽媽 Isaac吐司請吃BBQ醬烤牛、「芬芳華麗」媽媽吃王品就招待焗龍蝦

王品股東紀念品公告日期 有玄機

王品選停止過戶日後宣布紀念品 背後盤算兩大因素

獨／楊丞琳也愛吃！東區人氣漢堡「漢堡俱樂部」熄燈

相關新聞

秀證件或打卡「308元吃到飽」平假日都適用！礁溪「飯店下午茶Buffet」3條件都享優惠

飯店吃到飽除了正餐系列，下午茶亦是許多人避開人潮、休憩吃美食的好選擇。而礁溪長榮鳳凰酒店館內「桂冠自助餐廳」，最新推出優惠活動，截至5/31不論是宜蘭縣民、就讀宜蘭縣學校的學生，還是用餐打卡，符合3種

王品「6款隱藏菜單」只有外帶吃得到！炙烤牛小排400有找

王品公開6款「只有外帶才吃得到」的隱藏版菜色，其中，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選9種料理長每日現切刺身，足夠6~8人享...

呼叫「蘿絲.蘇」媽媽 Isaac吐司請吃BBQ醬烤牛、「芬芳華麗」媽媽吃王品就招待焗龍蝦

韓國奶油吐司找「蘿絲」與「蘇」媽媽！名字同音者送百元三明治

超狂台味又出招！ 必勝客最新「鹽酥雞比薩」 加滿魷魚圈、甜不辣，餅皮再圍整圈OREO餅乾

披薩控又要嗨爆了！在必勝客「逗陣HOT台味」披薩系列香菜豬血糕五更腸旺比薩之後，這回新品照意外曝光竟是鹽酥雞口味比薩，加滿鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣等台味配料，最狂的是餅皮還圍了一整圈的OREO餅乾，完全落實能贏得了必勝客的，也只有必勝客自己了！

手刀搶位！「8家母親節餐廳」用inline還訂得到位，加碼推「外帶套餐最低5折起」

再過幾天就是母親節，這個一年中最重要的相聚節日，決定好要帶媽媽去哪慶祝了嗎？全台最多餐廳使用的線上訂位系統inline盤點8家還訂得到位的知名餐廳，不管是酸辣開胃的泰式料理、道地日式湯頭的火鍋吃到飽，還是頂級和牛燒肉饗宴，今年就用美食好好寵溺媽媽。另外還加碼祭出「外帶防疫餐」最低5折的訂餐優惠，只要動動手指預訂餐點，疫情在家安心大啖美食好安心。

SUBWAY喊神秘口號「免費升級喝大杯可樂」！漢堡王66折0元吃花生培根脆雞堡

SUBWAY出手了！現在只要即日起至5月底購買任一潛艇堡或沙拉，並加點可口可樂®Zero Sugar ，然後喊出「咕嚕咕嚕哈」，直接免費升級超大杯22oz。另外漢堡王與Foodpanda合作，消費滿350元就免費送花生培根脆雞堡，相當66折超划算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。