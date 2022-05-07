GUCCI續敲「希望響鐘」 CHIME Zine五月信義誠品有售

隨著烏俄戰火的持續延長，世界動盪的同時，更顯得希望的可貴。由古馳（GUCCI）發起的「希望響鐘」（CHIME FOR CHANGE）活動甫宣布2022年的資助單位，同時最新的《CHIME ZINE》雜誌也公布了內容與取得方式，要為紛擾的年代遞傳正能量，挺身而出。

什麼是「希望響鐘」（CHIME FOR CHANGE）？這是一項由Gucci在2013年創立的全球活動，主要支持社會運動與兩性平權的實踐，近十年來已募得美金2,000萬元，並支持超過180個非營利組織的近500項企劃，最終讓全球超過630,000名的女性受益；例如截至2022年3月，「希望響鐘」（CHIME FOR CHANGE）已贊助聯合國難民署（UN Refugee Agency），以緊急援助烏俄戰爭中的難民，其中多數並以女性與孩童為主。

「希望響鐘」（CHIME FOR CHANGE）的2022資助單位主要包含六大類別，其中「mothers2mothers」是為迦納的女性與孩童服務，招募當地染有HIV的女性擔任輔導教師母親、以支援必要的前線健康工作；「Ms. Foundation for Women」則是美國的草根組織，讓身份認同為有色人種或原住民者，能創造具系統性的種族與性別平權改變。

然而在資助性別平權運動的同時，公眾的認知形塑也同等重要。Gucci並發行《CHIME ZINE》雜誌，讓閱聽群眾得以理解各種攸關性別、種族的議題；例如本期內容介紹了法國與全球的種族正義運動、性別與殘障的交叉性、跨性別運動主義與跨性別女性所面對的歧視...希望透過認知建立，讓人在未來能理智判斷、支持公義；值得一提的是：本期CHIME Zine更請到人權議題研究學者、台灣的Eno Pei-Jean Chen（陳佩甄）助理教授撰文論述，在6頁篇幅中爬梳了台灣與南韓的酷兒文化，全文並由台裔美籍新銳作家朱詠慈翻譯，同時搭配台灣酷兒藝術家Kira Wei-Hsin Jacobson（許維昕）的插畫作品，精彩可期。

最新一期的CHIME Zine已可從Gucci支持社會影響與永續發展平台的網站：「Gucci Equilibrium」中閱讀數位版，印刷版的紙本則將在五月底陸續發行，包含佛羅倫斯的Gucci Garden、紐約的Gucci Wooster Bookstore、與全世界70多間的獨立書店，並確定包含台灣的誠品書店信義店。