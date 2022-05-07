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疫情下的寧靜感！寬庭春夏寢具主打白灰色，安定又療癒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寬庭美學KUAN’S LIVING「世紀永恆Eterno」寢飾／179,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING「世紀永恆Eterno」寢飾／179,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

台灣疫情正在升溫，也開始影響不少人的生活，此時在家中最讓人安心，那也要讓每次睡眠期間，充滿療癒感。寬庭美學在今年春夏新品上，寢具部分大量採用白、灰色系，希望帶來緩解情緒、和諧的氛圍，另也推出莫內花園居家香氛蠟，呈現出花園綠意與優美沉靜意象，讓在家中的每一刻，都感覺舒適放心。

寬庭美學旗下的KUAN’S LIVING，推出全新「世紀永恆Eterno」寢飾，幾近純白的寢飾上，採用GIZA 45埃及超長纖細棉，擁有棉的舒適性，也有絲製品的優點，一摸過就會讓人難忘的細滑手感；PUR則推出「愛芙麗Friggi」寢飾，靈感來自18世紀的洛可可風格，在義大利Angel Skin GIZA埃及超長纖細棉600織紗面料上，鑲嵌甜美的蕾絲，優雅的淺灰色，柔滑細緻觸感，讓睡覺更為舒適。

RENATA全新寢飾「曙光Dawn」，則在義大利GIZA埃及長纖細棉上，運用繁複緞織緹花工序，創造出幾何美學風格的500織紗緹花寢飾，視覺上有著銀白的折射，更有彷彿光影般交織的視覺感。

寬庭美學新推出的莫內花園居家香氛蠟，靈感來自印象派大師莫內在法國吉維尼小鎮的故居，調製出白花香調、果香調，呈現出優美沉靜意象，在家點燃，安定身心。

寬庭美學 PUR「愛芙麗2」寢飾／91,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學 PUR「愛芙麗2」寢飾／91,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學RENATA 「曙光Dawn」寢飾／62,180元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學RENATA 「曙光Dawn」寢飾／62,180元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN’S LIVING |莫內花園香氛蠟／2,380元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN’S LIVING |莫內花園香氛蠟／2,380元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

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